روز قدس نه تنها راهکاری برای آزادی فلسطین،بلکه کلید حل مشکلات جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود احمدی‌نژاد در دیدار سفرا و مسئولان نمایندگی کشورهای اسلامی در ایران ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان به مسلمانان و جامعه بشری، ماه رمضان را لطف ویژه الهی به بشر و یک فرصت استثنایی و بی‌نظیر دانست و اظهار داشت: با نگاهی به وضعیت جهان و بویژه کشورهای اسلامی و اوضاع بحرین، یمن، لیبی، سوریه و حتی ترکیه و بسیاری دیگر از کشورهای منطقه در می‌یابیم که همه انسان‌ها در اسارت و تحت تأثیر طراحی‌های نظام سلطه و در ظلم بسر می‌‌برند.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه چه کاری باید انجام شود تا مشکلات جامعه بشری به‌طور ریشه‌ای درمان شود، تصریح کرد: مشخص است اوضاع موجود درجهان نابسامان بوده و مدیریت حاکم درتأمین نیازهای انسانی شکست خورده است، به گونه‌ای که سالانه بیش از 1200 میلیارد دلار در جهان برای ساخت اسلحه هزینه شده و بخش مهمی از آنها صادر می‌شود؛ اگر این اسلحه‌ها تنها برای انبار کردن بود درطول یکسال همه انبارها پرمی‌شد، اما استفاده ازاسلحه به معنای جنایت، اشغالگری، کشتار و زورگویی است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه باید نظمی عادلانه وجود داشته و بر مراکز قدرت جهانی انسان‌های عادل، صالح، پاک و مردمی حاکم باشند، گفت: نزدیک به 400 سال است که یک جریان مخوف صهیونیستی امورات اصلی دنیا را اداره می‌کند و در پشت صحنه مراکزاصلی قدرت، سیاست، رسانه و پولی وبانکی دنیا قرار دارد، به گونه‌ای که درکشوری بزرگ که دارای اقتصادی بزرگ و بیش از 300 میلیون نفر جمعیت است، کاندیداهای ریاست جمهوری برای پیروزی در انتخابات باید به پابوس این صهیونیستها بروند.

وی ادامه داد: اگر رأی مردم در این کشورها حاکم است، چرا باید یک کاندیدا به پابوس اقلیت مخفی صهیونیست رفته و همه حیثیت، شعارها و ارزش‌های آنان در برابر رژیم صهیونیستی قربانی شده و جنایات این رژیم توجیه شود.

احمدی‌نژاد رژیم صهیونیستی را سمبل صهیونیزم حاکم بر دنیا دانست و اظهار داشت: در میان دولتها و سیاستمداران غربی اختلاف سلیقه و رقابت سیاسی زیادی وجود دارد، اما همه آنها در دفاع از رژیم صهیونیستی و اندیشه صهیونیستی با یکدیگر متحد هستند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه ملت‌ها برای دگرگونی اوضاع موجود در جهان باید تصمیم‌ گرفته، با یکدیگر متحد شده و هدف نهایی آنان از بین رفتن رژیم صهیونیستی باشد، تأکید کرد: رژیم صهیونیستی هم سمبل صهیونیزم حاکم بر جهان و هم ابزار گسترش سلطه مستکبران در منطقه و جهان است.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه این حق همه ملت‌هاست که بدون استثنا و تبعیض از عدالت، احترام و آزادی برخوردار بوده و عزیز و با کرامت باشند، اظهار داشت: هنگامی که قرار باشد در منطقه خاورمیانه چنین اتفاقی رخ دهد، اوضاع دگرگون می‌شود و امروز شاهد آن هستیم که دشمنان بشریت با همه وجود آمده‌اند تا مطالبات به حق ملتها را در مسیری بیندازند که در نهایت از پیگیری آن نجات رژیم صهیونیستی حاصل شود.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: ناتو هیچگاه و در هیچ کجا عدالت و آزادی را با خود به همراه نداشته است.

احمدی‌نژاد با اشاره به تدبیر امام راحل در نامگذاری جمعه پایانی ماه مبارک رمضان به نام روز قدس گفت: روز قدس کلید حل مشکلات جهان است و نباید تصور کرد که این روز تنها راهکاری برای حل مسأله فلسطین است؛ هرکس آزادیخواه و عدالت ‌طلب است، برای استقرار عدالت و آزادی باید کاری کند تا رژیم صهیونیستی وجود نداشته باشد.

رئیس‌جمهور با اشاره به اعتراضات و قیام‌هایی که توسط مهاجرین درسرزمینهای اشغالی بوجود آمده، گفت: صهیونیست‌ها عده‌ای را با وعده‌های دروغ از سرزمین‌های خود در نقاط مختلف آواره کرده و آنها را به سرزمین‌های اشغالی آورده اند، تا به وسیله آنها سلطه خود را بر مردم گسترش داده و رژیم جعلی صهیونیستی ایجاد کنند.

احمدی‌نژاد ادامه داد: صهیونیسم بلای امروز جامعه بشری است و هنگامی که با سیاست‌مداران اروپایی ملاقات می‌کنیم، آنها می‌گویند، درباره همه‌چیز سخن بگویید، اما در خصوص رژیم صهیونیستی مطلبی به میان نیاورید؛ مشخص است که رژیم صهیونیستی محور وحدت و سلطه‌گری آنان است.

رئیس‌جمهور با اشاره به نزدیک شدن به روز جهانی قدس با بیان اینکه خوشبختانه امروز از شمال آفریقا تا منطقه خاورمیانه تحولات بزرگی در حال رخ دادن است، تصریح کرد:‌ انتظار این است که امسال جمعه قدس در همه کشورها بویژه کشورهایی که در آنها تحولات شکل گرفته از جمله مصر، لیبی، تونس، سودان باشکوه‌تر و گسترده‌تر و عظیم‌تر از گذشته برگزار شود.

احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: دشمنان برای اینکه اجازه ندهند ملت‌های آزادی‌خواه، مستقل و عدالت‌طلب در جهان رشد کرده و بزرگ شوند، متأسفانه در حال ایجاد و تحریک گسل‌های قومی و طایفه‌ای و دعوای مذهبی میان مسلمانان هستند و این در حالی است که ملت‌های مسلمان نه تنها با یکدیگر دشمنی و دعوایی ندارند، بلکه با مسیحیان و پیروان سایر ادیان نیز هیچ‌گونه مشکل و دعوایی ندارند.

رئیس‌جمهور ادامه داد: مدعیان رهبری و سلطه‌طلبان هستند که با یکدیگر اختلاف و دشمنی داشته و در صدد ایجاد این دشمنی در سایر نقاط نیز هستند، در حالی که ملت‌های مسلمان همه در یک جهت و در مسیر عبودیت خدا حرکت می‌کنند و اختلافات ظاهری میان آنان، تحمیلی از ناحیه صهیونیست‌ها است.

وی با طرح این سوال که چه هنگامی قرار است،‌ وضع دنیا اصلاح شده و عدالت، آزادی و دوستی برقرار و کشتار، تحمیل، تحقیر و چپاول به اتمام برسد، گفت: ماه رمضان، ماه توجه به سرنوشت جامعه بشری است.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: تمامی ابعاد وجودی انسان در زندگی فردی و اجتماعی، در ماه رمضان فرصت کمال و رسیدن به نقطه اوج را پیدا کرده و خداوند در این ماه درهای رحمت خود را به طور کامل به روی بشر باز می‌کند.

وی با اشاره به اینکه بارش رحمت الهی در تمام ایام سال به روی بشر مستمر است، اما در ماه رمضان فرصت بهره‌مندی از فضائل الهی به طور کامل برای همه انسان‌ها فراهم می‌شود، گفت: بعد اصلی شخصیت انسان در ارتباط با خداوند است و ایمان به خدا، توحید، اخلاص، پرستش و عشق به خدا منشأ همه خوبی‌ها در زندگی انسان هستند.

احمدی‌نژاد ادامه داد: بدون ایمان به خدا و پرستش، انسان به هیچ جایی نمی‌رسد و نمی‌تواند به قله‌های کمال دست پیدا کند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه ماه رمضان فرصتی استثنایی برای عبادت، گفتگو و عشق به خدا و نیز تطهیر روح و پرستش است، خاطرنشان کرد: ماه رمضان، ماهی است که یاد و تبعیت از خدا در ذات اعمال آن نهفته و تمامی اعمال خیر در این ماه، اطاعت و عبودیت محسوب می‌شود.

دکتر احمدی‌نژاد با بیان اینکه ماه رمضان ماهی است که باید انسان در ارتباط خود با خدا تنظیمی مجدد داشته باشد، وجه دیگر انسان را در ارتباط با خود دانست و اظهار داشت: انسانی که با خود رابطه درستی ندارد، نمی‌تواند با سایر پدیده‌ها و انسان‌ها ارتباط برقرار کند.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه ماه رمضان، ماه بازگشت به حقیقت انسانی خود و ماهی است که کرامت انسانی و شخصیت و عظمت انسان بازتعریف می‌‌شود، خاطرنشان کرد: انسانی که عظمت و اندیشه اش را نشناخته و رابطه‌ای منطقی و درست با فطرت خود برقرار نکند، نمی‌تواند در جامعه موفق باشد.

احمدی‌نژاد ماه رمضان را ماه توجه به نهایت کمال انسان، یعنی انسان کامل دانست و اضافه کرد: توجه و بازگشت به خود، بدون توجه به انسان کامل بی‌معنا و محال است، چرا که مقصد نهایی کمال و تعالی بشر، رسیدن به انسان کامل است.

رئیس‌جمهور ماه رمضان را ماه توجه به شناخت و دل دادن به انسان کامل توصیف و خاطرنشان کرد: وجه دیگر انسان ارتباط با جامعه و مسئولیت‌های اجتماعی انسان در جامعه است و ماه رمضان ماه سازماندهی مجدد و اصلاح رابطه انسان با محیط اجتماعی و بازتعریف مسئولیت‌های اجتماعی انسان است.

احمدی‌نژاد انفاق، توجه به محرومین و فقرا و توجه به مشکلات اجتماعی را در ماه رمضان دارای ارزش و اعتبار دانست و اظهار داشت:‌ دعاهایی که مختص ماه مبارک رمضان است درحقیقت صلح، رفاه، سلامتی، عزت وامنیت را برای همگان طلب کرده و به نوعی توجه به مسائل اصلی جامعه است.

رئیس جمهور در پایان سخنرانی خود اظهار امیدواری کرد تا در ماه مبارک رمضان خداوند بهترین و زیباترین سرنوشت را برای جامعه بشری و ملت‌های مسلمان رقم بزند.

پیش از سخنان رئیس‌جمهور، صالحی وزیر امور خارجه به میهمانان خوش آمد گفته و صلاح زواوی سفیر فلسطین در ایران به عنوان شیخ‌السفرا به ایراد سخنرانی پرداخت.