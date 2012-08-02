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۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۲۶

مسلمی:

60 واحد مرغ گوشتی در آق قلا فعالیت دارد

60 واحد مرغ گوشتی در آق قلا فعالیت دارد

آق قلا - خبرگزاری مهر: رئیس اداره دامپزشکی آق قلا گفت: این شهرستان اکنون دارای بیش از هشت واحد مرغ مادر دو واحد مرغ تخمگذار و بیش از 60 واحد مرغ گوشتی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مسلمی افزود: خدمانت رسانی و تهیه واکسنهای این واحد ها نیاز به تاسیس این مراکز و رقابت سالم میان مراکز بخش خصوصی را می طلبد.

وی از افتتاح یک مرکز مایه کوبی و فروش واکسن در شهرستان آق قلا خبر داد و گفت: این مرکز جهت سهولت در امر خدمات رسانی به دامداران و مرغداران این شهرستان افتتاح شده است.

برداشت عسل از زنبورستانهای علی آباد

رئیس شبکه دامپزشکی علی آباد کتول گفت:با توجه به مساعد بودن شرایط آب وهوائی در فصل بهار وفعالیت خوب کلنی های زنبور عسل ،برداشت عسل از زنبورستان های شهرستان علی آباد کتول آغاز شده است.

قوجقی افزود: میزان برداشت عسل امسل به مراتب از نظر کمی وکیفی بهتر از سال گذشته است.

وی یادآور شد:زنبورداران عزیز  بایستی پس از برداشت عسل نسبت به مبارزه با انگلهای خارجی بخصوص مایت واروا با داروهای مجاز دامپزشکی وتحت نظر کارشناسان شبکه  اقدام نمایند.

اتلاف 95 قلاده سگ ولگرد

مرحله اول اتلاف سگهای ولگرد در سطح شهر علی آباد وفاضل آباد وروستاهای تحت پوشش پایان یافت و در این مرحله تعداد95 قلاده سگ ولگرد توسط کمیته اتلاف معدوم شده است.

بیماری هاری از خطرناک ترین بیماری مشترک انسان ودام می باشد که اجرای طرح اتلاف نقش مهمی در کاهش بیماری دارد.

کد مطلب 1663932

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