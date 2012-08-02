به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضابیگی شامگاه دیروز چهارشنبه در جلسه ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی بستان آباد اظهار داشت: تصمیمات و اقدامات اجرایی در بخش کشاورزی نباید تنها به پرداخت تسهیلات و اختصاص اعتبارات محدود شود؛ بلکه باید اقداماتی که منجر به افزایش بهره وری و استفاده صحیح از منابع موجود می شود نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ساز و کارهای قانونی در این خصوص باید فراهم شود، استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس را در این راستا مورد تاکید قرار داد.

بیگی تجمیع اراضی و اصلاح شیوه های آبیاری را از جمله راهکارهای افزایش بهره وری در بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: لازمه این موضوع فرهنگ سازی و تغییر نگرش عمومی نسبت به فعالیت در بخش کشاورزی است و مردم باید احساس کنند که کشاورزی یک فعالیت سودده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی هم در این جلسه از اختصاص 120 میلیارد ریال تسهیلات برای اجرای طرح های کشاورزی در بستان آباد خبر داد.

مسعود محمدیان وسعت اراضی کشاورزی قابل واگذاری شهرستان بستان آباد را دو هزار و 126 هکتار اعلام کرد و گفت: برای اجرای طرح های کشاورزی بستان آباد در سال 91، حدود شش میلیون متر مکعب آب نیاز است.

فرماندار بستان آباد هم از تصویب 303 طرح کشاورزی در کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان خبر داد و افزود: تاکنون واگذاری 14 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان برای اجرای طرح های کشاورزی به تصویب رسیده و 239 طرح برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی شده اند.

در این جلسه که تا بامداد روز پنجشنبه ادامه داشت، هشت طرح کشاورزی بالای 300 میلیون ریال با اعتبار 15 میلیارد ریال و اشتغال زایی 40 نفر به تصویب رسید.