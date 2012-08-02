دو جوان سقزی در رودخانه چم غرق شدند

کریم افشاریان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص این حادثه دلخراش اظهار داشت: در هنگام ماهیگیری تور آنها به شی برخورد می کند که یکی از آنها برای رها کردن تور وارد آب می شود اما متاسفانه چون با فنون شنا آشنایی نداشته به قسمت عمیق آب کشیده می شود.

وی ادامه داد: پس از آن وی از دوستش کمک خواسته و دوستش نیز برای کمک به وی به درون آب رفته و چون هر دو به خوبی شنا بلد نبودند پس از تلاش فراوان کم کم به محل عمیق آب کشیده شده و متاسفانه هر دو جوان غرق و در دل آب آرام می گیرند.

فرماندار شهرستان سقز با اشاره به فصل گرما و اینکه عده ای از مردم علیرغم وجود استخر بسیار مجهز و سرپوشیده در داخل شهر برای آبتنی به رودخانه ها می روند، افزود: این کار آنان بسیار خطرناک است و امکان دارد برای آنها مشکلی مانند این حادثه ایجاد شود.

افشاریان با تسلیت به خانواده این دو جوان سقزی که در حد فاصل روستای بله جر و تموغه در رودخانه چم سقز غرق شدند، از خانواده ها خواست فرزندان خود را با خطرات شنا در رودخانه ها که در فصل کم آبی هم دارای نقاط عمیق هستند آگاه کنند.

وی در پایان گفت: انتظار می رود که مردم با دقت و هوشیاری بیشتری رفتار کنند تا از وقوع حوادث دلخراش این چنینی جلوگیری شود.