مسابقات بازی های رایانه ای در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پورایمانی در این باره اظهارداشت: با توجه به اهمیت بسط و گسترش بازی های رایانه ای بومی با محتوای سالم و جذب و ساماندهی وضعیت حرفه ای بازیکنان بازی های رایانه ای مسابقات جام رمضان در استان قزوین برگزار می شود.



وی افزود: هدف از برگزاری این مسابقات تشویق نوجوانان و جوانان به استفاده از بازی های سالم رایانه ای و استعداد یابی از بین جوانان برای شرکت در مسابقات کشوری و ایجاد وحدت و همدلی در فضایی سالم و امن برای جوانان است.



پورایمانی تصریح کرد: مسابقات بازی های رایانه ای از تاریخ 23 الی 27 مرداد ماه با حمایت و همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد استان و هیئت ورزش های همگانی قزوین در رشته های pes وfifa در مجتمع فرهنگی دیجیتال کاسپین برگزار می شود.



مدیر رسانه های دیجیتال استان بیان کرد: این مسابقات به صورت دو حذفی برگزار خواهد شد و به نفرات برتر هر رشته نیز جوایز نفیسی اهدا می شود و علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت qincn.ir از اطلاعات تکمیلی ثبت نام آگاه شوند.