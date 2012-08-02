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۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۳۲

پورایمانی:

مسابقات بازی های رایانه ای در قزوین برگزار می شود

مسابقات بازی های رایانه ای در قزوین برگزار می شود

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیر مجتمع رسانه های دیجیتال استان قزوین گفت: با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد و هیئت ورزش های همگانی مسابقات بازی های رایانه ای (جام رمضان) در قزوین برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پورایمانی در این باره اظهارداشت: با توجه به اهمیت بسط و گسترش بازی های رایانه ای بومی با محتوای سالم و جذب و ساماندهی وضعیت حرفه ای بازیکنان بازی های رایانه ای مسابقات جام رمضان در استان قزوین برگزار می شود.

وی افزود: هدف از برگزاری این مسابقات تشویق نوجوانان و جوانان به استفاده از بازی های سالم  رایانه ای و استعداد یابی از بین جوانان برای شرکت در مسابقات کشوری و ایجاد وحدت و همدلی در فضایی سالم و امن برای جوانان است.

پورایمانی تصریح کرد: مسابقات بازی های رایانه ای از تاریخ 23 الی 27 مرداد ماه با حمایت و همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد استان و هیئت ورزش های همگانی قزوین در رشته های  pes وfifa در مجتمع فرهنگی دیجیتال کاسپین برگزار می شود.
   
مدیر رسانه های دیجیتال استان بیان کرد: این مسابقات به صورت دو حذفی برگزار خواهد شد و به نفرات برتر هر رشته نیز جوایز  نفیسی اهدا می شود و علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت qincn.ir از اطلاعات تکمیلی ثبت نام آگاه شوند.

کد مطلب 1663942

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