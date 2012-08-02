پرونده مرتضوی در ایستگاه آخر / پاسخهای داغ سخنگوی دستگاه قضاء

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته ای که گذشت اخبار داغ قضایی از زبان رئیس سازمان زندانها، رئیس دادگستری پایتخت، رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور سر تیتر رسانه های دیداری و شنیداری کشور قرار گرفت.

4 لایحه مهم قضایی روی میز کمیسیون قضایی

در این هفته اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد 4 لایحه مهم قضایی اعم از لایحه انتقال موردی محکومان، لایحه جامع وکالت، لایحه پیشگیری از وقوع جرم و لایحه مجازات جایگزین حبس در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.

قوه قضائیه عضو سازمان مدیریت بحران کشور شد

همچنین کارگروههای تخصصی 14گانه مدیریت بحران کشور با عضویت قوه قضائیه و سازمان انرژی اتمی در سازمان مدیریت بحران موافقت کردند. تا در مواقع بحرانی قوه قضائیه هم در بحث پیشگیری از وقوع جرم و هم امنیت جامعه وارد شود.

آخرین وضعیت پرونده جواد لاریجانی/ پرونده معاون اول رئیس جمهور به دادگاه می رود

سید علیرضا آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در حال حاضر پرونده محمدجواد لاریجانی مراحل قانونی را طی کرده و قرار است با رئیس دادگاه جوادآباد خدمت رئیس قوه قضائیه برویم. پرونده بیمه هم تا 10 روز دیگر نهایی شده و حکم آن صادر می شود. محمدرضا رحیمی هم در بخش دوم پرونده بیمه قرار دارد و هنوز وارد دادگاه نشده است.

زندانیان مهریه به زندان نمی روند

رئیس قوه قضائیه طی بخشنامه ای اعلام کرد: در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب 1377 و با توجه به تعبیر "ممتنع" و نیز "درصورتی که معسر نباشد" در ماده 2 قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده 18 آیین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اصلاح می گردد:"ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود. تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می شود.

پرونده سعید مرتضوی در ایستگاه آخر

در هفته ای گذشت بعد از ماهها انتظار شکایت جمعی از نمایندگان مجلس در دیوان عدالت به نتیجه رسید و با حکم هیئت عمومی دیوان انتصاب سعید مرتضوی باطل شد. ولی این رای مورد اعتراض دولتی ها قرار گرفت و برخی از کارشناسان حامی دولت گفتند که این رای خلاف قانون است. با این حال دیوان عدالت گفت که این اظهار نظرها محترم است ولی ما قانونی عمل کردیم و سعید مرتضوی از روز پنجشنبه دیگر نمی تواند بر صندلی ریاست تامین اجتماعی تکیه بزند. با این حال محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که مرتضوی همچنان رئیس می ماند.

پاسخهای داغ محسنی اژه ای به سئوال خبرنگاران

البته در این هفته سخنگوی قوه قضائیه سی و سومین نشست رسانه ای خود را برگزار کرد و در پاسخ به سئوال خبرنگاران گفت:

- سپاه از علی مطهری شکایت نکرد.

- هیچ معاونی در وزارت ارشاد به جرم جاسوسی دستگیر نشده است.

- احمد شریعت وبلاگ نویس حامی دولت دستگیر شد.

- از دستگیری 60 عضو انجمن حجتیه خبر ندارم.

- موسوی و کروبی همچنان در حصر خواهند ماند.

- 4 متهم پرونده فساد اعدام می شوند.