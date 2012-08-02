به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی مشهدی صبح پنجشنبه در جمع مدیران شرق استان اظهار داشت: شناسایی و خشکاندن زمینه ها و بسترهای احتمالی فساد اداری و مالی وظیفه قانونی همه مدیران دستگاه های اجرایی است، از اینرو مدیران نهادها و دستگاه های اجرایی دولتی و عمومی در عین توجه و تلاش مستمر در راستای اهداف دستگاه مربوطه باید با هشیاری کامل بر عملکرد مجموعه تحت مدیریت خویش نظارت جدی، مؤثر جریانات اداری و مالی جلوگیری شود.

وی افزود:این اداره آماده هرگونه خدمت رسانی است وسعی می کنیم برای پیشبرد نظام مقدس جمهوری تمام تلاشمان راانجام دهیم.

کی پور فرماندار علی آبادکتول نیز اطعام نیازمندان و اکرام یتیمان را دو مقوله مهم و دو فرصت بی نظیر در بهره گیری از خوان بسیط و گسترده رحمت الهی در ماه مهمانی خدا دانست و از مسئولین خواست در نهادینه شدن فرهنگ اطعام و اکرام یتیمان و بسط آن در جامعه از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.

وی در ادامه با اشاره به نزدیکی هفته دولت و لزوم اطلاع رسانی دقیق و جامع فعالیتهای دولت و تبیین خدمات ارائه شده ، از کلیه دستگاه ها خواست پروژه های افتتاحی یا کلنگ زنی خود را جهت تنظیم تقویم برنامه های هفته دولت به فرمانداری ارائه دهند.

اسکندری رئیس کمیته امداد نیز ضمن تبریک هفته اکرام یتیمان، به تبیین برنامه های این هفته پرداخت و خاطر نشان کرد: تمام هم و غم مجموعه کمیته امداد بر گسترش چتر حمایتی این نهاد و ارائه خدمات مطلوب و شایسته به نیازمندان و افراد بی بضاعت که مأمن و مأوایی جز این نهاد ندارند تمرکز یافته است.