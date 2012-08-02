تلاش صهیونیستها برای حفظ روحیه جنگ طلبی/ پیش بینی تلفات جنگ آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، متخصصان وزارت جنگ اسرائیل پیش بینی کرده اند که در صورت جنگ تل آویو با ایران و حزب الله 200 نفر از شهروندان اسرائیل کشته می شوند و در صورتیکه سوریه نیز به این جنگ اضافه شود تعداد قربانیان شهروندان اسرائیلی به 300 نفر می رسد.

این پیش بینی بعد از آن انجام می شود که در سال گذشته "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در یک مصاحبه با رادیو ارتش این رژیم اعلام کرده بود که در صورت جنگ احتمالی با ایران تعداد قربانیان شهروندان اسرائیلی در این جنگ کمتر از 500 نفر خواهد بود.

باراک در این مصاحبه مدعی شده بود که پیش بینی های قبلی مبنی بر وجود هزاران و یا حتی ده ها هزار قربانی "تاریخی" بوده و بی اساس هستند.

این پیش بینی جدید در اختیار فرماندهان ارتش و مقامات کابینه رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. این پیش بینی با ارزیابی عملکرد و تعداد موشک هایی که ایران و حزب الله و همچنین سوریه در اختیار دارند تهیه شده است.

هاآرتض در حالی مدعی شده که این پیش بینی بر اساس تحلیل موشک های ایران و حزب الله تهیه شده که پیشتر مقامات و رسانه های رژیم صهیونیستی هیاهوی بسیاری در مورد قدرت موشکی ایران به راه انداخته بودند.

برای مثال در تیرماه سال جاری و پس از رزمایش موشکی ایران رسانه های صهیونیستی در گزارش هایی که وحشت مقامات تل آویو از آنها هویدا بود به تحلیل توان موشکی ایران پرداخته بودند.

برای مثال، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت در این باره نوشت: یک روز پس از اجرای تحریمهای نفتی اتحادیه اروپا ایران اقدام به برگزاری رزمایش موشکی پیامبر اعظم(ص) کرده است.



این روزنامه به نقل از رسانه های ایرانی از شلیک انواع مختلف موشکهای برد کوتاه، متوسط و دوربرد در این رزمایش سه روزه خبر داده است.



بر این اساس معرفی قریب الوقوع نسل جدیدی از موشکهای دوربرد با قابلیت عبور از سیستم دفاع موشکی اسرائیل موسوم به گنبد آهنین از سوی ایران بر نگرانی صهیونیستها افزوده است.