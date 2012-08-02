بزرگراه اهر-تبریز تا پایان سال 92 به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صدیقی صبح امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با پیگیری های انجام شده و حضور حجت الاسلام میرتاج الدینی معاون محترم رئیس جمهور در جمع مردم اهر در نیمه شعبان سالجاری و قول مساعد آن در لحاظ این پروژه جزء پروژه های مهر ماندگار بالاخره این وعده معاون رئیس جمهور عملی شد.

وی گفت: براساس پی نوشتی که معاون رئیس جمهور به فرمانداری، امام جمعه و نماینده مردم اهر و هریس ارسال شده پنج پروژه وزارت مسکن و شهرسازی در مرحله دوم از سوی مهندس محرابیان دستیار ویژه رئیس جمهور و مسئول پروژه های ماندگار به وزیر مسکن شهرستان جهت اجرا و پیگیری لازم ارسال شده که بزرگراه اهر – تبریز یکی از این 5 پروژه می باشد که براساس زمان بندی اعلام شده دراین نامه در نیمه اول سال 92 این پروژه به مرحله بهره برداری می رسد.

فرماندار اهر ضمن تبریک به شهروندان گفت: بالاخره پیگیری های مردم و مسئولان منطقه نتیجه داد که امیدواریم با تسریع در اجرای این پروژه بزرگ ملی شاهد توسعه پایدار در منطقه و رونق اقتصادی شهرستان باشیم.

این مقام مسئول همچنین بااشاره به موقعیت شهرستان اهر به جهت پل ارتباطی مرکز استان با استانهای همجوار و مناطق مرزی، تبدیل جاده های ارتباطی اهر – کلیبر، اهر-مشگین شهر را به جاده درجه یک استاندارد و بزرگراه برای توسعه منطقه خصوصاً توسعه صنعت گردشگری بسیار مهم و تأثیرگذار عنوان کرد و با توجه به قول مساعد مسئولین استان اظهار امیدواری کرد با تخصیص اعتبارات لازم این دو جاده ارتباطی مهم منطقه نیز به بزرگراه تبدیل شوند.

رئیس کمیته برنامه ریزی شهرستان اهر اقدامات انجام شده در دولت نهم و دهم را در حوزه راهسازی بسیار چشمگیر و قابل توجه عنوان کرد و افزود: اکثر پروژه های راهسازی در مناطق شهری و روستایی دراین دولت انجام شده که نشان از اهتمام ویژه دولتمردان در ارائه خدمات متوازن به تمام نقاط کشور بخصوص مناطق محروم و کمتر توسعه یافته می باشد.

وی، همچنین از اجرای پروژه های کنار گذر شرقی و غربی شهرستان از سوی اداره کل راه شهرسازی و شهرداری اهر خبر داد و اظهار امیدواری کرد با اجرای این پروژه شاهد کاهش ترافیک در سطح شهر و تسهیل در عبور و مرور خودرو های عبوری از شهرستان باشیم.