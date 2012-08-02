حضور کانونهای مساجد در نمایشگاه قرآن/مشهد میزبان اردوی"اندیشه های آسمانی"

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین عبداللهی پیش از ظهر پنج شنبه در جمع مدیران کانون های فرهنگی هنری مشهد اظهار کرد: کانون های فرهنگی هنری که خواستار حضور در نمایشگاه قرآن و عترت هستند هرچه سریعتر درخواست خود را به دبیر خانه نظارت بر کانون های مساجد خراسان رضوی ارائه دهند تا تمهیدات لازم برای حضور در نمایشگاه فراهم شود.

وی به برگزاری پنجمین دوره از اردوی فرهنگی آموزشی اندیشه های آسمانی که31 مرداد ماه جاری همه سال به میزبانی مشهد برگزار می شود اشاره و اظهار داشت: سهمیه هنرمندان کانون های مساجد خراسان رضوی برای حضور در این دوره از همایش اندیشه های آسمانی 350نفر است.

وی همچنین به برپایی نمایشگاه توانمندی ها و دست آوردهای کانون های مساجد خراسان رضوی که همزمان با میلاد حضرت معصومه "28 شهریور" افتتاح می شود اشاره کرد و گفت: با گذشت بیست سال از تاسیس کانون های مساجد آثار قابل ارائه دراین نمایشگاه باید متناسب با توانمندی ها و شان بچه های مسجد ی باشد.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه همزمان با آغاز دهه کرامت آغاز و به مدت ده روز ادامه دارد ادامه اداد: هدف از برپایی این نمایشگاه آشنایی عموم مردم با فعالیت ها، توانمندی ها، نخبگان، ارائه دست آورد های نوین در حوزه های مختلف را از جمله اهداف برپایی نمایشگاه توانمندی ها و دست آورد های کانون های مساجد است.

عبداللهی در بخشی دیگر از سخنان خود در جمع مدیران کانون های مساجد مشهد با اشاره به اینکه جشن های دهه کرامت در مساجد با شکوه بیشتر از گذشته در مساجد برگزار شود، اذعان داشت: برگزاری جشن های کرامت در هیچ مکانی جز حرم اهل بیت(ع) و مساجد موضوعیت ندارد.

مسئول دبیر خانه نظارت بر کانون های مساجد خراسان رضوی بیان داشت: مدیران کانون های مساجد مشهد با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان و ایام اوقات فراغت اهتمام ویژه ای نسبت به برگزاری برنامه هایی با رویکرد قرآنی داشته باشند.