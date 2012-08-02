مدعیان قهرمانی در فوتسال جام رمضان سیستم بانکی قم مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امسال بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، رقابت های فوتسال جام رمضان شبکه بانکی قم از نخستین شب ماه مبارک رمضان با رقابت 12 تیم آغاز شد و طی آن مدعیان قهرمانی امشب دیدار نهایی را برگزار می‌کنند.



رقابت 12 تیم در چهار گروه مقدماتی



این در حالی است که به لحاظ حضور بازیکنان مطرح فوتسال استان قم در تیم‌های شرکت کننده در این دوره، رقابت های فوتسال جام رمضان شبکه بانکی قم دارای جذابیت‌های زیادی بود و تیم های شرکت کننده رقابت جذابی برای کسب مقام قهرمانی با یکدیگر داشتند.



در این دوره از رقابت ها 12 تیم حضور داشتند که در رقابتی نزدیک و تماشایی برای کسب عناوین اول تا چهارم، بازی های خود را در سالن ورزشی بانک ملی منطقه پردیسان قم برگزار کردند و در نهایت‌ تیم‌های بانک ملی و رفاه کارگران قم فینالیست شدند.



طبق برنامه ریزی مسئولان برگزاری رقابت های فوتسال جام رمضان شبکه بانکی قم، در شب‌های ماه مبارک رمضان و بعد از ساعت افطار تا پاسی از شب، بازی‌های مرحله مقدماتی این مسابقات با حضور تیم های شرکت کننده در چهار گروه سه تیمی برگزار شد.



بانک ملی و رفاه کارگران در دیدار نهایی



این در شرایطی است که در این مسابقات تیم های فوتسال بانک ملی، ملت، سپه، صادرات، مهر ایران، کشاورزی، توسعه صادرات، تجارت، پست بانک، توسعه تعاون، رفاه و مسکن در مرحله گروهی به شکل دوره ای با یکدیگر رقابت کردند.



در حالی که دیدارهای مرحله مقدماتی این مسابقات به شکل دوره ای برگزار خواهد شد، در پایان مرحله مقدماتی از هر گروه دو تیم راهی مرحله دوم شدند که در این مرحله بازی های خود را به شکل حذفی برگزار کردند و در شرایطی که تیم‌های بانک تجارت، رفاه کارگران، بانک ملی (الف)، بانک ملی (ب)، صادرات، انصار، سپه و کشاورزی در این مرحله حضور داشتند، چهار تیم به نیمه نهایی رفتند.



در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها شامگاه چهارشنبه در سالن بانک ملی پردیسان قم، تیم میزبان بعنی بانک ملی (الف) موفق به شکست تیم فوتسال بانک تجارت قم شد و به عنوان اولین فینالیست خود را معرفی کرد، ضمن اینکه تیم فوتسال بانک رفاه کارگران قم نیز با غلبه بر تیم بانک سپه راهی دیدار نهایی شد تا امشب با برگزاری دیدار فینال چهره قهرمان این جام مشخص شود.