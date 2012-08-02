ادامه بلوار آیت الله بهاءالدینی قم احداث می شود

سید جمال الدین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در راستای اهداف و سیاست های شهردار قم در تخصیص اعتبارات عمرانی به صورت عادلانه و مناسب در مناطق تازه توسعه یافته و با تصویب طرح نخست ادامه پروژه بلوار آیت الله بهاءالدینی، این پروژه وارد فاز عملیاتی شد.

وی گفت: در گذشته خیابانی از میدان آسایشگاه تا انتهای خیابان زاویه کشیده شده بود و اکنون فاز اول آن که ادامه بلوار آیت الله بهاالدینی است در حال احداث است.



شهردار منطقه پنج قم بیان کرد: با تکمیل بلوار آیت الله بهاءالدینی شاهد کاهش بار ترافیکی مسیرهای منتهی به میدان حضرت ولیعصر(عج) و روانسازی مسیرهای محدوده داخل شهر به رینگ کمربندی امام علی(ع) خواهیم شد.



فاز اول پروژه200 متر است

وی با اشاره به اینکه طول تقریبی فاز اول پروژه 200 متر است افزود: عرض بلوار نیز در این پروژه 45 متر است.



حسینی با اشاره به اتمام مراحل زیرسازی و زیرکار جداول و بتن ریزی رفیوژ بلوار گفت: امیدواریم با عنایت خداوند وتلاش مجموعه و حمایت شهردار محترم در آینده شاهد رشد و آبادانی این منطقه باشیم.



وی با اشاره به اینکه فاز دوم این طرح پس از اتمام فاز اول آغاز می شود افزود: فاز دوم شامل تملک زمین هایی است که در ادامه این مسیر قرار دارد و فاز اول نیز شامل جدول گذاری و سایر اقدامات است.