اقتصاد مقاومتی، برگ برنده ایران برابر غرب است

علی جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به تهدید های پیش رو و تحریم های اقتصادی که کشور های غربی علیه ایران به کار گرفته اند راه جایگزین، اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: مطرح شدن و عملی کردن اقتصاد مقاومتی می تواند تحریم ها را شکست دهد.

جلیلیان اضافه کرد: یعنی اگر روحیه مقاومت، مانند سال هایی که نظام جمهوری اسلامی و مردم شریف ایران برابر غرب مقاومت کرده اند، نیز در اقتصاد شکوفا شود نه تنها تحریم ها اثری نخواهند داشت، بلکه اقتصاد هم شکوفا خواهد شد و می توان آن به عنوان برگ برنده ایران محسوب کرد.

وی تصریح کرد: کشور های معاند و دشمن ایران سعی در شکست نظام و مردم ما از طریق تحریم های اقتصادی دارند اما همانطور که مقام معظم رهبری نیز اشاره کردند اقتصاد مقاومتی باید برای شکست تحریم ها اجرا شود.

وی در پایان تاکید کرد: انشاالله با هوشیاری مردم و لطف الهی نقشه های دشمن، مانند همیشه نقش بر آب خواهد شد.