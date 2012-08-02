توجه به اشتغال مردم دغدغه اصلی مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام جواد حاجی زاده در جلسه شورای فرهنگ عمومی تحقق شعار سال را در گرو تعامل و همکاری مردم و مسئولان ذکر کرد و بر برنامه ریزی مناسب در جهت عملیاتی کردن فرمایشات مقام معظم رهبری تأکید کرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی اهر تلاش در جهت حل مشکلات مردم و تکریم و خدمت به آنها را عبادت برشمرد و بر تلاش بیشتر مسئولان دراین زمینه تأکید کرد.

وی، در ادامه با اشاره به توطئه های استکبار جهانی در ارائه تحریمها جهت تحت فشار قرار دادن ملت ایران افزود: در طول عمر سی و چهار ساله انقلاب اسلامی ایران تحریمها همیشه بوده و تأثیری در اراده ملت ایران نداشته و این امر منجر به پیشرفتهای مختلف در حوزه های علمی، پژوهشی، کشاورزی و اقتصادی شده است.

امام جمعه اهر تأکید کرد امسال با توجه به شعار سال و موقعیت حساس کشور همه باید تلاش کنیم تا با ترویج فرهنگ استفاده از تولید کالاهای داخلی با تقو.یت صنایع و تولیدات کشور زمینه را برای اشتغال پایدار جوانان در این طرح ها فراهم نمائیم.

وی، تأکید کرد باید ساز و کارهای لازم فرهنگ مصرف تولیدات داخلی به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود تا چرخ اقتصاد و تولید کشور همیشه در رونق باشد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی اهر با مثبت ارزیابی کردن تلاشهای انجام شده در حوزه اشتغال کار و تولید شهرستان از مسئولین خواست با پرهیز از کاغذبازی تلاش و همت خود را در حمایت از کار آفرینان بکار گیرند تا معضل بیکاری با اشتغال جوانان در طرح های مختلف در دست اجرای شهرستان مرتفع گردد.