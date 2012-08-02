  1. استانها
  2. قم
۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۵۰

دلبری تصریح کرد:

شهر قم از نظر امکانات عقب ماندگی های زیادی دارد

شهر قم از نظر امکانات عقب ماندگی های زیادی دارد

قم - خبرگزاری مهر: شهردار قم گفت: شهر قم از نظر امکانات عقب ماندگی های بسیاری دارد اما ما باید پیش بینی لازم برای مقابله با حوادث را داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر محمد دلبری شامگاه چهارشنبه در مراسم تجلیل از خادمان و برگزارکنندگان مانور بزرگ امدادی منتظران مهدی (عج) با بیان اینکه قم از نظر امکانات یک کلان شهر فقیر است افزود: ما باید برای مقابله با حوادث آمادگی لازم را داشته باشیم و این آمادگی در سایه آموزش و داشتن امکانات میسر است.

  وی توسعه عضویت و آموزش توسط جمعیت هلال احمر را از جمله فعالیت های استان ذکر و تصریح کرد: آموزش و داشتن آمادگی بدون داشتن ابزار امکان پذیر نیست و همه این موارد در مکمل یکدیگرند.
 
شهردار قم با اعلام اینکه هر هفته 500 هزار نفر زائر به قم وارد می شوند ابراز داشت: داشتن دو پایگاه جاده ای برای قم که شاهراه مواصلاتی 17 استان هستیم بسیار کم است.
 
دلبری در پایان از فعالیت های هلال احمر در ایام نیمه شعبان تقدیر کرد و ابراز داشت: حضور بدون منت و خالصانه شما موجب تقویت خدمت رسانی ها شد.
کد مطلب 1663970

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه