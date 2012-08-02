شهر قم از نظر امکانات عقب ماندگی های زیادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر محمد دلبری شامگاه چهارشنبه در مراسم تجلیل از خادمان و برگزارکنندگان مانور بزرگ امدادی منتظران مهدی (عج) با بیان اینکه قم از نظر امکانات یک کلان شهر فقیر است افزود: ما باید برای مقابله با حوادث آمادگی لازم را داشته باشیم و این آمادگی در سایه آموزش و داشتن امکانات میسر است.

وی توسعه عضویت و آموزش توسط جمعیت هلال احمر را از جمله فعالیت های استان ذکر و تصریح کرد: آموزش و داشتن آمادگی بدون داشتن ابزار امکان پذیر نیست و همه این موارد در مکمل یکدیگرند.

شهردار قم با اعلام اینکه هر هفته 500 هزار نفر زائر به قم وارد می شوند ابراز داشت: داشتن دو پایگاه جاده ای برای قم که شاهراه مواصلاتی 17 استان هستیم بسیار کم است.

دلبری در پایان از فعالیت های هلال احمر در ایام نیمه شعبان تقدیر کرد و ابراز داشت: حضور بدون منت و خالصانه شما موجب تقویت خدمت رسانی ها شد.