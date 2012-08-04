به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شیخ زاده از تشکیل کمیته عالی نظام آراستگی در بانک انصار خبر داد و گفت: این کمیته با معرفی اعضا، فعالیت رسمی خود را شروع کرد.

مسئول کمیته عالی نظام آراستگی بانک انصار افزود: نظام آراستگی رهیافت موثرتری در ساختمان عملیات اصلاحی و بهبود بهره وری شناخته شده دارد و اجرای اصول آن موجب استفاده بهینه از سرمایه نیروی انسانی و زمان انجام کار، کاهش وقفه کاری، پیشگیری از حوادث، افزایش کارآیی و در نهایت سوددهی بیشتر می شود.

شیخ زاده با اشاره به سودآفرینی زودبازده نظام آراستگی، گفت: هدف نظام آراستگی (پنج اس)، صرفا معطوف به شرایط محیطی و چیدمان داخلی نیست؛ بلکه عواملی همچون اصول ارگونومی، جلوگیری و کاهش فشار عصبی و تنش، ایمنی و بهداشت را نیز مورد توجه قرار می دهد.

مسئول کمیته عالی نظام آراستگی در خصوص اجرای این طرح در بانک انصار ابراز امیدواری کرد، با توجه به معرفی اعضای کمیته نظام آراستگی در بانک و تدوین دستورالعمل اجرایی مربوطه؛ اثرات مثبت آن بزودی در عرصه خدمت رسانی به مشتریان بیش از پیش نمایان شود.