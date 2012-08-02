لزوم استمهال وامهای کشاورزان سیلزده گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت صبح پنجشنبه درجلسه شورای هماهنگی بانکهای استان گفت: استانداری برای وصول مطالبات معوقه بانکها آمادگی کامل دارد و پشتیبان بانک ها خواهد بود.

وی بر بررسی فعالیت ها و اقدامات موسسات مالی و اعتباری استان در جهت رشد و توسعه استان تاکید کرد.

وی نیز خطاب به مدیران بانکها گفت: از فرصت مدیریتی برای خدمت به مردم بیشتر استفاده کنید شاید این توفیق در آینده وجود نداشته باشد.

قناعت از بانک ها خواست با وحدت رویه و هماهنگی کامل در جهت خدمت به مردم و ارائه تسهیلات به مردم تلاش نمایند.

وی بر بررسی شیوه ها و چگونگی برگشت منابع استان وایجاد رابطه منطقی مصارف و منابع در جهت پویایی اقتصادی و صنعتی استان تاکید کرد.

استاندار گلستان تاکید کرد: بانک ها با تلاش و میدان داری در خط مقدم وصول مطالبات معوقه استان قرار گیرند.



در این جلسه مطالبات معوقه بعنوان اولویت و محور اصلی مشکلات بانک های استان مطرح و ستاد ویژه ای با حضور مقامات دادگستری، نیروی انتظامی و دستگاه های اجرایی مرتبط جهت وصول مطالبات معوقه بانکها تشکیل شد.