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۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۵۱

جعفری:

خراسان رضوی از حیث تعداد کانون های مساجد رتبه نخست کشور را دارد

خراسان رضوی از حیث تعداد کانون های مساجد رتبه نخست کشور را دارد

مشهد- خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی گفت: این استان از حیث تعداد کانون های مساجد رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جعفری پیش از ظهر پنج شنبه در جمع مدیران کانون های فرهنگی هنری مشهد اظهار کرد: کانون های مساجد  نقشی ارزشمند در توسعه فعالیت های فرهنگی و معنوی دارند.

جعفری با اشاره به این مطلب که برای انجام بهتر رسالت کانون های مساجد در حوزه فعالیت های فرهنگی نیازمند برقراری تعامل ها، ملاحظات هوشمندانه و برنامه ریزی هستید، تصریح کرد: نوآوری و فعالیت های گروهی گامی در راستای انجام رسالت فرهنگی کانون های مساجد است.

 مدیر کل فرهنگ و ارشاد کانون های مساجد خراسان رضوی با بیان اینکه برای تاثیر گذاری فعالیت های فرهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد باید افراد به صورت زنجیره ای عمل کنند، بیان کرد: با توجه به هجمه فرهنگی دشمنان باید فعالیت های فرهنگی کانون های مساجد هم از حیث کمی و کیفی رشد و عمق پیدا کند.

جعفری افزود: با توجه به افزایش تعداد کانون های مساجد در  شهرها و روستاها خراسان رضوی فعالیت های فرهنگی هم از نظر کمی وکیفی در خراسان رضوی در حال گسترش است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی گفت: نو آوری و فعالیت های گروهی گامی در راستای انجام رسالت فرهنگی کانون های مساجد است.

کد مطلب 1663974

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