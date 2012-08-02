قم یک جهان شهر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی عرب انصاری شامگاه چهارشنبه در مراسم تجلیل از خادمان و برگزارکنندگان مانور بزرگ امدادی منتظران مهدی (عج) با بیان اینکه قم شهری مورد انتخاب و علاقه مسلمانان و شیعیان جهان است افزود: این شهر به عنوان یک جهان شهر باید مورد توجه خاص مسئولان باشد تا با ایجاد زیرساخت های اساسی در آن زمینه رضایت زائران و مجاوران و علاقمندان به این شهر را فراهم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز اینکه هیچ مکتبی به اندازه اسلام به کرامت انسانی توجه ندارد عنوان کرد: دین اسلام به کرامت و عزت انسان ها توجه ویژه ای دارد و این در حالی است که با نگاه به دیگر ادیان متوجه می شویم این مسئله در آنها به اندازه اسلام پررنگ و برجسته نیست.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم ابراز کرد: با نگاهی به عملکرد استکبار غرب و اتحادیه اروپا و ابرقدرت های مستبد در می یابیم که آنها کارنامه ضعیفی دارند.

عرب انصاری اضافه کرد: در حالی که این روزها در کشورمان در شرایط امنیتی بالا به سر می بریم در گوشه گوشه دنیا کرامت، منزلت و عزت انسان ها توسط ایادی استکبار در حال نابودی است.

وی با اشاره به وقایع اخیر میانمار اذعان کرد: این قتل عام بسیار تکان دهنده است و اگر سران آمریکا و اسرائیل و سازمان ملل بویی از انسانیت برده بودند در مقابل این فاجعه عظیم انسانی عکس العمل نشان می دادند تا دنیا شاهد این کشتار وحشتناک و غیر انسانی نباشد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم تصریح کرد: امروز کرامت، منزلت و جان مسلمانان به خصوص شیعیان در خطر است و جمهوری اسلامی ایران به عنوان بهترین مدل حکومتی در احیای حقوق مردم و آزادی مشروع ارائه داده است از مسلمانان جهان حمایت می کند.

عرب انصاری از جمعیت هلال احمر به عنوان سازمان مدافع کرامت و منزلت مردم یاد کرد و اظهار داشت: برنامه های این سازمان در راستای حفظ کرامت انسان ها و خدمت به بشریت است.

وی در پایاین سخنان خود بیان داشت: در ستاد شعبانیه بر استفاده تمامی سازمان ها از تمامی ظرفیت های ملی تاکید شده بود که سازمان هلال احمر قم به خوبی از این ظرفیت استفاده کرد و به این وسیله از آنها تشکر می کنم.