علیرضا برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نخستین مرحله انتخابی تیم ملی کاراته رده سنی بزرگسالان کشورمان از فردا جمعه سیزدهم مرداد ماه آغاز می‌شود و طی آن 31 کاراته‌کا در اوزان مختلف برای عضویت تیم ملی در مسابقات جهانی با یکدیگر رقابت می‌کنند.



رقابت 31 کاراته‌کا برای عضویت تیم ملی در مسابقات جهانی



وی با اشاره به برپایی نخستین اردوی تیم ملی کاراته بزرگسالان در قزوین،‌ افزود: در این انتخابی چهار کاراته‌کای قمی که در مسابقات لیگ جهانی کاراته در کشور اندونزی و همچنین پیکارهای قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان حضور داشتند، برابر حریفان به روی تاتامی می‌روند.



دبیر هیئت کاراته استان قم افزود: امیر مهدی‌زاده و سعید علی‌پور در وزن منهای 60 کیلوگرم و محمدهادی داودآبادی و ناصر نجفی در وزن منهای 75 کیلوگرم چهار نماینده کاراته قم در مسابقات انتخابی تیم ملی اعزام به مسابقات جهانی حضور می‌یابند.



وی از برگزاری نخستین اردوی تیم ملی کاراته بزرگسالان کشورمان اعزامی به مسابقات جهانی فرانسه به میربانی استان قزوین خبر داد و افزود: با موافقت فدراسیون کاراته کشور این اردو از چهاردهم تا نوزدهم مردادماه سال جاری به مدت پنج روز در خانه کاراته استان قزوین برگزار می‌شود.



برخورداری یاد آور شد: عملکرد مطلوب و رضایت کامل کادر فنی از ملی‌پوشان رده سنی بزرگسالان کاراته استان قم در تمامی مراحل اردوهای قبل تیم ملی و همچنین درخشش آنها در لیگ جهانی کاراته و قهرمانی آسیا، موجب شد هر چهار نفر بار دیگر به تیم ملی دعوت شوند.



فرانسه میزبان کاراته‌کاهای مدعی کسب عنوان قهرمانی جهان در سال 2012



وی همچنین نتایج درخشان کاراته‌کاهای قهرمان استان قم به ‌ویژه سعید علی‌پور و ناصر نجفی که هر دو در مسابقات آسیایی موفق به کسب نشان برنز شدند را از دیگر دلایل حضور آنها و دو کاراته‌کای دیگر قم در اردوی تیم ملی و انتخابی مسابقات جهانی عنوان کرد و بیان داشت‌: این ملی‌پوشان شایسته در رقابت‌های ملی و فراملی عملکرد درخشانی از خود برجای گذاشته‌اند.



دبیر هیئت کاراته قم با اشاره به اینکه هر چهار کاراته‌کای قمی در حال حاضر از آمادگی بسیار بالایی برخوردار هستند، اظهار امیدواری کرد: این ملی‌پوشان شایسته استان قم با عبور از سد رقیبان قدرتمند خود بتوانند با پوشیدن پیراهن تیم ملی جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان در فرانسه را کسب کند‌.



وی با بیان اینکه مسابقات جهانی فرانسه در نیمه دوم سال جاری برگزار می‌شود، اظهار داشت: رقابت‌های انتخابی درون اردویی تیم ملی کاراته کشورمان روز جمعه 13 مردادماه سال جاری در سالن کبکانیان تهران برگزار می‌شود.

