پایداری خانواده اساس نظام اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جمشیدی در جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی گفت: بحث حجاب و عفاف یک موضوع اعتقادی است و تا زمانیکه کار ریشه ای و مبنایی در این خصوص صورت نگیرد ، شاهد تغییر رفتارهای غلط نخواهیم بود.

وی افزود: در بحث عفاف و حجاب آنچه که باعث رنجش خاطر می شود رفتاری است که برخی از افراد در جامعه و نظام دینی جمهوری اسلامی از خود بروز و ظهور می دهند.

وی ادامه داد : در کنار وظیفه سازمانی ، رسالت دینی ، اخلاقی و اجتماعی ما حکم می کند تا در این خصوص گوشه ای از کار را بگیریم تا موضوع عفاف و حجاب در جامعه به سامان و نتیجه مثبتی برسد.

معاون استاندار خاطر نشان کرد : در مباحث فرهنگی باید تمامی ظرفیتها و تواناییهایمان را در استان بکار بگیریم ، بخصوص سازمانهایی همانند صدا و سیما ، آموزش و پرورش و دستگاههایی که زمینه و قابلیت فرهنگی دارند باید بیش از هر زمانی پای کار باشند.

ستاد صیانت از حقوق شهروندی استان دارای سه کارگروه زیرمجموعه شامل کارگروه عفاف و حجاب ، حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی است که در جلسات ستاد به تناوب در خصوص موضوعات فوق بحث و نتیجه گیری می شود.