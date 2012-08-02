حجت الاسلام حسین کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در فرهنگ دینی و جامعه اسلامی یکی از اهرم‌های بازدارنده در برابر جرم، تنبیه و مجازات عاملین آن است.

وی افزود: در این زمینه برخورد با افرادی که به نوعی با سوء استفاده از مسئولیت‌ها و جایگاه خود، اقدام به تضعیف حق مردم و استفاده غیرقانونی از بیت المال می‌کنند اهیمت ویژه‌ای دارد.

حجت الاسلام کوثری با اشاره به صدور حکم برای متخلفان پرونده فساد بزرگ مالی ایران عنوان کرد: پیاده کردن بدون اغماض احکام الهی در مورد این متخلفان زمینه ایجاد مفسدان اقتصادی جدید را از بین می‌برد.

وی افزود: اگر مطابق دستور اسلام دست سارقین قطع شود دیگر در جامعه سارقی وجود نخواهد داشت یا حداقل دست سارقین از سرقت اموال مردم کوتاه می‌شود.

امام جمعه شیروان در مورد عملکرد قوه قضاییه در برخورد با متخلفان فساد اخیر اظهار داشت: دستگاه قضایی کشور با سرعت و دقت قابل قبولی به این پرونده رسیدگی کرد و امید است ثمره این تلاش قوه قضاییه سبب اطمینان مردم به نظام و دستگاه قضایی و نیز از بین بردن زمینه وقوع دوباره اینگونه تخلفات شود.

حجت الاسلام کوثری تصریح کرد: دستگاه محترم قضایی در مورد این پرونده نیز با رعایت همه جوانب و ملاحظه مستندات موجود در این پرونده نسبت به احضار، رسیدگی و صدور حکم اقدام کرده و در این زمینه نیز تمامی افراد در برابر قانون یکسان بوده‌اند.