سفارت آمریکا در مانیل تا اطلاع ثانوی تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، بر اساس این بیانیه، ساختمان و دفاتر سفارت آمریکا در مانیل در برابر سیل پایدار نبوده و فعالیت های خود را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در آوردند.

شورای مدیریت بلایای طبیعی صبح امروز پنجشنبه اعلام کرد که برخی از مردم فیلیپین در رودخانه های سرشار از باران های سیل آسا غرق شده و برخی دیگر متحمل صدمات وارده بر سر خود پس از سقوط درختان هستند.

همچنین دو هزار 785 منزل مسکونی ویران و 51.08 میلیون دلار خسارت به محصولات کشاروزی، دام و شیلات وارده شده و 29 جاده و سه پل مسدود شده است.