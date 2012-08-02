  1. بین الملل
۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۲۷

سفارت آمریکا در مانیل تا اطلاع ثانوی تعطیل شد

سفارت آمریکا در مانیل تا اطلاع ثانوی تعطیل شد

بر اساس بیانیه سفارت آمریکا در مانیل که روز گذشته منتشر شد، این سفارت به دلیل جاری شدن سیل در پی بارش باران های سیل آسا تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، بر اساس این بیانیه، ساختمان و دفاتر سفارت آمریکا در مانیل در برابر سیل پایدار نبوده و فعالیت های خود را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در آوردند.

شورای مدیریت بلایای طبیعی صبح امروز پنجشنبه اعلام کرد که برخی از مردم فیلیپین در رودخانه های سرشار از باران های سیل آسا غرق شده و برخی دیگر متحمل صدمات وارده بر سر خود پس از سقوط درختان هستند.

همچنین دو هزار 785 منزل مسکونی ویران و 51.08 میلیون دلار خسارت به محصولات کشاروزی، دام و شیلات وارده شده و 29 جاده و سه پل مسدود شده است.

کد مطلب 1663982

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه