به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور از پنجشنبه شب این هفته آغاز خواهد شد و طی آن در مدت دو شب، 13 تیم حاضر در فصل جدید این مسابقات در شش مسابقه هفته نخست، تلاش خود را برای کسب جام قهرمانی چهاردهم فوتسال باشگاه‌های برتر کشور رسما آغاز می کنند.



بر اساس برنامه مشخص شده در آیین قرعه‌کشی لیگ چهاردهم فوتسال باشگاه‌های برتر کشور، تیم فوتسال صبای قم در نخستین دیدار خود در لیگ برتر فصل جدید به مصاف یکی از سه نماینده فوتسال تبریز یعنی شهرداری تبریز خواهد رفت.



آغاز رسمی لیگ چهاردهم از پنجشنبه شب



نماینده فوتسال استان قم در حالی روز جمعه سیزدهم مرداد ماه در هفته نخست فصل جدید لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور با شهرداری تبریز دیدار می‌کند که در مهلت نقل‌ و انتقالات لیگ برتر فوتسال به دنبال جذب مهره‌های کارآمد توانست براداران حسن زاده را جایگزین نفرات جدا شده از این تیم کند که این مهم به شدت مورد علاقه هواداران صبا بود.



در آستانه فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، تغییرات انجام شده در تیم فوتسال صبای قم یکی از 13 تیم حاضر در لیگ چهاردهم، موجب شد تا امیر شمسایی در راس کادر فنی قرار بگیرد و ناصر شریفی نیز مدیر این تیم شود.



بر اساس تصمیم هیئت رئیسه سازمان لیگ برتر فوتسال کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال، چهاردهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور با شرکت 13 تیم به شکل دوره‌ای برگزار می‌شود تا قهرمان برای مسابقات جام باشگاه‌های آسیا معرفی شود.



صبا جمعه شب در میهمانی شهرداری تبریز



بدین ‌ترتیب تیم‌های فوتسال ملی و حفاری ایران، فرش آراء مشهد، میثاق تهران، صنایع گیتی‌پسند اصفهان، شهید منصوری قرچک، لبنیات ارژن فارس، راه ساری، صبای قم، شهرداری ساوه، دبیری تبریز، گاز خوزستان، شهرداری تبریز، شهرداری تبریز و گسترش فولاد تبریز در لیگ جدید در مدت 24 هفته به مصاف یکدیگر می‌روند، ضمن اینکه هر هفته یک تیم استراحت می کند.



جام چهاردهم در شرایطی آغاز می شود که در لیگ های دوازدهم و سیزدهم تیم فوتسال شهید منصوری قرچک گوی سبقت را از سایر رقبای مدعی ربود و قهرمان شد، اما در دو فصل قبل از آن تیم فوتسال فولاد ماهان سپاهان اصفهان قهرمانی لیگ برتر را به دست آورد.



در ادوار گذشته مسابقات لیگ برتر فوتسال، تیم فوتسال ارم‌کیش در 9 دوره متوالی نماینده فوتسال استان قم بود اما با تغییراتی که در کادر مدیریتی این تیم صورت گرفت، در لیگ‌های گذشته نماینده قم با نام کیش ایر و تربیت‌بدنی نیز به میدان رفته است.



مسابقه تیم های فوتسال صبای قم و شهرداری تبریز در هفته نخست لیگ برتر فوتسال از ساعت 22:30 جمعه سیزدهم مرداد در تبریز به انجام خواهد رسید.

