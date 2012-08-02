جمع آوری 90 میلیون در جشن گلریزان/ 5 سال حبس برای قاتل 9 ساله

به گزارش خبرنگار مهر، علی رستمی بعد از اتمام مراسم گلریزان در کانون اصلاح و تربیت تهران اعلام کرد: شب گذشته حدود 90 میلیون تومان توسط خیرین برای آزادی مددجویان جمع آوری شد.

وی افزود: با این کمکهای نقدی احتمال می رود حدود 40 مددجو آزاد شوند.

رستمی در مورد آخرین وضعیت کودک 9 ساله‌ای که به خاطر قتل در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شود گفت: این کودک با توجه به سنش، محکوم به پرداخت دیه یا حبس نمی‌شود بلکه دیه مقتول را والدین او باید پرداخت کنند اما به خاطر مسائل آموزشی و تربیتی و همچنین نیاز به اصلاح رفتار باید حدود 5 سال در کانون نگهداری شود.