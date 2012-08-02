مادران شیرده چهار برابر کمتر از سایر زنان دچار پوکی استخوان می شوند

حسن سجادی به مناسبت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر10 تا 16 مرداد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در صورت شیردهی انحصاری با شیر مادر تا 6 ماه اول بعد از علاوه بر قاعدگی و کمخونی مادر و حداقل 98 درصد حاملگی ناخواسته، بودجه عظیمی برای تهیه وسایل جلوگیری از بارداری کاهش مییابد.
وی گفت: عوامل زیست فعال یا بیواکتیو در شیر مادر با تغییراتی در عوامل مؤثر بر رشد، میتواند مانع تشکیل سلولهای چربی شود.
وی با اشاره به اینکه کودکانی که شیر مصنوعی یا شیر گاو میخورند غلظت انسولین خونشان بیشتر از کودکان شیر مادرخوار است و این تعداد زیادی سلول چربی تشکیل میدهد، اضافه کرد: به همین دلیل اضافه وزن در این کودکان بیشتر است.
وی بیان کرد: شیردهی علاوه بر فوایدی که برای کودک دارد در کاهش ابتلا به سرطانهای پستان و تخمدان در مادر شیرده موثر است.
وی شیر مادر را بهترین منبع برای تأمین رشد و سلامتی کودک دانست و افزود: کم کردن دفعات شیردهی و جایگزینی آن با هر ماده غذایی دیگر، علاوه بر کاهش تولید شیر میتواند مانع از رسیدن مواد لازم و ضروری به بدن کودک میشود که در چنین شرایطی شروع مجدد تغذیه از پستان کاری دشوار است.
وی اظهار داشت: استفاده از شیر مادر یک روش سالم و در دسترس است که در برقراری پیوند عاطفی مادر و کودک نقش بهسزایی دارد و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.
وی با بیان اینکه کودکانی که با شیر مادر تغذیه میشوند از نظر ابتلا به بسیاری عفونتها، بیماریهای غیرواگیر و آلرژیها مصون هستند، عنوان کرد: حال آنکه در تغذیه با شیر کمکی این مصونیت ایجاد نمیشود.
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