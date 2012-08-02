اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست / مرتضوی در تامین اجتماعی می ‌ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر روز (یکشنبه) در دیدار جمعی از محققان، پژوهشگران، متخصصان و نوآوران در عرصه علم و فناوری، و مسئولان شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری، علم را سرمایه ای جوشان و تمام نشدنی برای کشور دانستند و با اشاره به نقش اقتصادِ مبتنی بر دانش و علم در ارتقای هویت ملی، قدرت سیاسی و استقلال کشور تأکید کردند: ایران، امروز در یک مقطع ماندگار تاریخی و حساس قرار دارد که شناخت صحیح مسئولیت ها و ایفای آنها، قطعاً ملت ایران را به افق های نوید بخش و آرمان های مورد نظر خواهد رساند.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: کشور در حال پیشرفت است و هیچ بن بست و مشکل برطرف نشدنی در حرکت رو به جلو ملت ایران وجود ندارد. ایشان با اشاره به برخی فشارهای سیاسی، ‌اقتصادی و تبلیغاتی در مسیر حرکت کشور به سمت آرمانها و اهداف والا خاطر نشان، کردند: ملت ایران مصمم است که با همت و اراده، خود را به نقطه مورد نظر برساند.

رهبر معظم انقلاب تأکید کردند: ملت ایران در وسط میدان است و مشکلات و فشارها، کوچکتر از تصمیم، اراده و آرمانهای این ملت است. ایشان عرصه کنونی را میدانی شوق آفرین و همراه با زحمت دانستند وافزودند: عرصه امروز ایران اسلامی همچون میدان مسابقات ورزشی است که با وجود خستگی و دلهره اما حضور در آن میدان شوق آفرین است و ورزشکاران با انگیزه و شوق فراوان پا به عرصه آن می گذارند.

حضرت آیت الله خامنه ای یکی از راههای عبور از مقطع حساس و سرنوشت ساز کنونی را، جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی خواندند و تأکید کردند: اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست بلکه یک واقعیتی است که می بایست محقق شود.

ایشان افزودند: یکی از بهترین مظاهر و مؤثرترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی، شرکتهای دانش بنیان است که می توانند اقتصاد مقاومتی را پایدارتر کنند.



ماموریت دولت به حسینی و بهمنی برای شناسایی اموال مازاد بانک ها

رئیس‌جمهور با بیان اینکه همه باید با صرفه‌جویی در هزینه‌ها و تبدیل اموال راکد به سرمایه‌های مولد، دولت را همراهی کنند، خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی از سوی دولت مأمور شده‌اند تا اموال مازاد بانک‌ها را شناسایی کرده و با فروش آنها درآمدهای حاصل را در راه پرداخت تسهیلات بانکی به جریان بیندازند.



وی با اشاره به اینکه اینکه دولت دراین عرصه پیشگام شده، خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی از سوی دولت مأمور شده‌اند تا اموال مازاد بانک‌ها را شناسایی کرده و با فروش آنها درآمدهای حاصل را در راه پرداخت تسهیلات بانکی به جریان بیندازند.



رئیس جمهور تأکید کرد: همه دستگاه‌ها باید بر اساس یک برداشت و تحلیل مشترک از اقتصاد عمل کنند؛ چرا که برداشت‌های متفاوت عملکردها را هم افزا نخواهد کرد و لازم است اعضای دولت و نمایندگان مجلس در جلسه‌ای دیگر بر روی یک طرح به عنوان طرح اولیه بحث و تبادل نظر کرده، آن را چک‌کاری نمایند تا یک برنامه و نقشه راه جامع در عرصه اقتصاد برای اجرا تهیه نمایند.



دولت و ملت ایران در همه شرایط در کنار دولت و ملت سوریه ایستاده و خواهد ایستاد



رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که چشم‌انداز اوضاع به نفع ملت و دولت سوریه است، خاطرنشان کرد: دولت و ملت ایران مانند گذشته در همه شرایط در کنار دولت و ملت سوریه ایستاده و خواهد ایستاد.



لاریجانی در ادامه با اشاره به توطئه‌های خارجی علیه سوریه در یک سال گذشته افزود: دولت و ملت سوریه در این مدت با ایستادگی و مقاومت مقابل هجوم عناصر تروریست نشان دادند از یک پایگاه قوی برخوردار بوده و قدرت حل بحرانی‌‌ها را دارند.



وی در ادامه با بیان این که چشم‌انداز اوضاع به نفع ملت و دولت سوریه است، خاطرنشان کرد: دولت و ملت ایران مانند گذشته در همه شرایط در کنار دولت و ملت سوریه ایستاده و خواهد ایستاد.



رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به توافقات و موافقت‌ نامه‌های امضاء شده بیان دو کشور در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری گفت: مجلس شورای اسلامی ایران از اجرای کامل و سریع این توافقات حمایت و پشتیبانی می‌کند.



مستکبران در منطقه به دنبال نجات رژیم صهیونیستی و تحکیم سلطه خود هستند



رئیس‌جمهور تاکید کرد: بدون تردید نیروهای ناتو و دولت‌هایی که خودشان نشانی از احترام به آزادی و عدالت ندارند نمی‌توانند آن را به ملت‌ها هدیه کنند؛ آنها در منطقه به دنبال نجات رژیم صهیونیستی و تحکیم سلطه خود هستند.



احمدی نژآد با یادآوری اینکه با اراده و خواست ملت‌ها، جهان در حال تحول اساسی است، تأکید کرد: در این روند مدیریت تحولات و اصلاحات از نقش کلیدی بسیار مهمی برخوردار است.وی افزود: بدون تردید نیروهای ناتو و دولت‌هایی که خودشان نشانی از احترام به آزادی و عدالت ندارند نمی‌توانند آن را به ملت‌ها هدیه کنند؛ آنها در منطقه به دنبال نجات رژیم صهیونیستی و تحکیم سلطه خود هستند.



رئیس‌جمهور ضمن دعا برای ملت سوریه و آرزوی سعادت برای همه ملت‌ها، اظهار امیدواری کرد که با تدبیر و هوشمندی ملت و دولت سوریه هر چه زودتر ثبات و امنیت در این کشور برقرار شود.



حکم اعدام برای 4 متهم پرونده فساد بانکی



سخنگوی دستگاه قضا از صدور حکم اعدام برای 4 تن از متهمان پرونده فساد بانکی بزرگ خبر داد .



حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در سی و سومین نشست خود با خبرنگاران افزود: یک بخش پرونده که 39 متهم داشت در دادگاه رسیدگی و قاضی حکم مربوط به متهمان آن را صادر کرد. این حکم در مرحله تایپ است و بزودی به وکلا و متهمان ابلاغ خواهد شد.



وی افزود: براساس رای 4 نفر از متهمان به اعدام محکوم شدند. دو نفر نیز به مجازات حبس ابد و بقیه به زندان از 25 سال تا کمتر محکوم شدند. همچنین متهمان به جریمه نقدی و رد مال به همین میزان محکوم شده‌اند.

آمادگی مجلس برای اصلاح قوانین جهت مهار گرانی



رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسائل موجود در کشور علاج‌های ساده‌ای دارد، گفت: با توجه به شرایط به وجود آمده در اقتصاد کشور و گرانی در کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم مجلس به‌عنوان نهاد قانونگذاری آمادگی دارد تا در جهت اصلاح امور و کنترل بازار نسبت به اصلاح قوانین با کمک دولت اقدام کند.

نماینده مردم قم در مجلس نهم در بخش دیگری از سخنان خویش به قابلیت‌های نظام جمهوری اسلامی و ارتقای آن در سال‌های گذشته و پس از حوادث متعدد اشاره کرد و افزود: در سال‌های اخیر قابلیت‌های نظام اسلامی افزایش یافته و چشم‌انداز روشنی با توجه به این قابلیت‌ها برای حل مسائل و رویارویی با نظام سلطه پیش‌بینی می‌شود.



رئیس قوه مقننه تصریح کرد: در شرایط فعلی اقتصادی کشور همه مسئولان باید درک درستی از اقتصاد مقاومتی داشته باشند که بنده معتقدم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حمایت از تولید ملی نهفته است که باورسازی آن می‌تواند کشور را به اهداف از پیش تعیین‌شده در زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی در تمامی جوانب برساند.



لاریجانی افزود: توجه به رونق بخشیدن به تولید ملی و کنترل تورم و گرانی باید در سرلوحه کارهای دولت و مجلس قرار گیرد تا بتوانیم اوضاع را بیشتر در کنترل خود درآوریم.



وی ادامه داد: دولت باید با همکاری مجلس در تنظیم بازار دقت بیشتری داشته تا شاهد پرش قیمتی در انواع محصولات به ‌خصوص محصولات دامی و کشاورزی نباشیم.



واکنش تهران به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه عربستان



معاون وزارت امور خارجه در خصوص اظهار بی اطلاعی سخنگوی وزارت خارجه عربستان از مذاکرات مربوط به پیش نویس موافقتنامه استرداد مجرمین بین ایران و عربستان گفت:علاوه بر پیش نویس موافقنامه استرداد مجرمین بین دو کشور، دو پیش نویس دیگر در رابطه با معاضدت قضائی و انتقال محکومین به حبس مورد بررسی و مذاکره طرفین قرار گرفته و هم از مجاری رسمی به طرف سعودی ارائه شده است.



حسن قشقاوی معاون کنسولی ، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه در خصوص اظهار بی اطلاعی سخنگوی وزارت خارجه عربستان از مذاکرات مربوط به پیش نویس موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی اظهار داشت : علاوه بر پیش نویس موافقنامه استرداد مجرمین بین دو کشور که جناب آقای دکتر صالحی بدرستی به آن اشاره داشت ، دو پیش نویس دیگر در رابطه با معاضدت قضائی و انتقال محکومین به حبس مذکور در جریان سفر شیخ عبدالله بن محمد آل الشیخ وزیر دادگستری سابق عربستان به تهران مورد بررسی و مذاکره طرفین قرار گرفته و هم از مجاری رسمی به طرف سعودی ارائه شده اما علی رغم پیگیری های مکرر کما کان بی پاسخ مانده است.



قشقاوی افزود : اینکه سخنگوی وزارت خارجه عربستان از این موضوعات اظهار بی اطلاعی کرده، جای تعجب دارد و بهتر است ایشان به سوابق موجود در وزارت خارجه و وزارت دادگستری عربستان مراجعه کنند.



سفارت ایران پیگیر وضعیت هیئت ربوده شده هلال احمر در لیبی است



معاون کنسولی ، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه با اشاره به ربوده شدن یک هیئت از هلال احمر ایران در لیبی اعلام کرد که سفارت ایران در این کشور پیگیر موضوع است.



براساس این گزارش روز یکشنبه 29 ژوئیه هیئتی ازسوی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران متشکل از7 نفر به دعوت هلال احمر لیبی از طریق پرواز هوایی به سمت این کشور اعزام شدند.این هیات به صورت کاملا رسمی و با روادید از قبل تهیه شده به عنوان میهمان جمعیت هلال احمر لیبی وارد این کشور شده و در طول اقامت خود در بنغازی با دبیرکل جمعیت و تعدادی از مدیران عالی‌رتبه و مقامهای محلی در لیبی درمورد موضوعات مختلف گفتگو کردند.

ولی سفر اعضای هلال احمر نا تمام ماند و صبح سه شنبه در در مسیر به هتل تبسی (مقر اقامتشان) در حال حرکت بوده اند که یک گروه مسلح به آنها حمله ور شده و آنها را به منطقه نامعلومی منتقل می کند.



بلافاصله هلال احمر ایران ولیبی این اقدام را محکوم کردند. آخرین گزارشها حاکی ازآن است که"ونیس الشارف"نماینده وزارت کشور لیبی در منطقه الشرقیه اعلام کرد: هیئت هلال احمر ایران که در لیبی به گروگان گرفته شده اند در سلامتی کامل بسر می برند و گروگانگیران از مقامات ایرانی مطالباتی را تقاضا کرده اند.



گفتگوی وی‍‍‍ژه تلفنی صالحی و داود اوغلو درباره اوضاع سوریه



وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در گفتگویی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و اوضاع سوریه بحث و تبادل نظر کردند.



علی اکبرصالحی و داود اوغلو عصر روز گذشته در تماس تلفنی درخصوص مسائل مورد توجه دوطرف و آخرین تحولات منطقه گفتگو کردند. دوطرف در این گفتگوی تلفنی به وی‍‍‍ژه درباره اوضاع سوریه بحث و تبادل نظر کردند.



مرتضوی سرجایش در تامین اجتماعی می ‌ماند



محمدرضا رحیمی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران، درباره موضع دولت نسبت به رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری برای سعید مرتضوی گفت: موضع دولت مشخص است؛ معاونت حقوقی استدلال خود را ارائه کرده است.



وی افزود: تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیرانتفاعی و غیردولتی است و گمان می‌کنم تصمیم دیوان عدالت اداری در آن مورد نافذ نباشد. معاونت حقوقی این مساله را از جهت حقوقی بررسی کرده و پاسخ‌های مناسب را در روزهای گذشته داده است.



از معاون اول رییس‌جمهورسوال شد آیا امکان اجرای رای دیوان عدالت اداری درباره سعید مرتضوی وجود دارد" که وی در پاسخ گفت: اجرا نمی‌شود و آقای مرتضوی سر جایش است.