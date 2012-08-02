جانشین فرماندهی سپاه قائم آل محمد (ع) استان سمنان معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه قائم آل محمد (ع) استان سمنان پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم تودیع و معارفه جانشین خود در حسینیه ثارالله این سپاه به خدمات و وظایف سپاه پاسداران اشاره کرد و گفت: سپاه پاسداران یکی از مهمترین ارکان نظام و انقلاب اسلامی است.

سردار علی استاد حسینی اظهار داشت: بازنشستگی پایان کار نیست و ما پاسداران باید آن را تغییر در نوع پاسداری بدانیم.

وی ضمن قدردانی از زحمات سرهنگ پاسدار عبدالرحیم فریدون خاطرنشان کرد: وی فردی هوشمند، با بصیرت، منضبط، سخنور، مربی سیاسی، سرباز ولایت و با سابقه‏ای درخشان در طول 34سال خدمت در نهاد مقدس سپاه است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان نیز در این مراسم گفت: اگر نسبت به دفاع مقدس بی تفاوت شویم آن رسالتی را که شهدا بر دوش ما گذاشته‏اند را نمی‏توانیم به خوبی انجام دهیم.

حجت الاسلام جعفر رعایتی افزود: باید فرصت‏ خدمت در سپاه و بسیج را غنیمت بشماریم و در کارها وقت را از دست نداده و از زمان‏ها بهترین استفاده را بکنیم.

وی ادامه داد: فرصت‎هاى زندگى، دیگر قابل بازگشت نیستند، باید از هر فرصتى بهترین استفاده را کرد و استفاده کردن از فرصت، یعنى این که هر کارى را در وقت مناسب انجام دهیم.

در پایان این مراسم سرهنگ پاسدار اسحاق هراسانیان به عنوان جانشین فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) منصوب و از زحمات سرهنگ پاسدار عبدالرحیم فریدون به عنوان جانشین قبلی این فرماندهی تقدیر به عمل آمد.

همچنین سرهنگ فریدون علی‎رغم بازنشستگی به عنوان مسئول ستاد کنگره شهدای استان سمنان منصوب شد، در عین حال در این مراسم از زحمات سرهنگ جواهری نیز به عنوان مسئول سابق ستاد کنگره سرداران و 3000 شهید استان تقدیر شد.