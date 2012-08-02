  1. بین الملل
۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۰۸

بر خلاف خواست سازمان ملل؛

مجلس نمایندگان میانمار با تحقیق درباره حملات ماههای اخیر مخالفت کرد

مجلس نمایندگان میانمار با تحقیق درباره حملات ماههای اخیر مخالفت کرد

مجلس نمایندگان میانمار با آرای اکثریت برای تشکیل یک کمیسیون تحقیق درباره حملات ماههای اخیر در منطقه یانگون مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، این تصمیم درحالیست که "توماس کوینتانا" نماینده ویژه سازمان ملل که اخیرا به میانمار سفر کرده بود، تحقیق درباره وقایع یک ماه اخیر در میانمار را اولویت اصلی سازمان ملل متحد عنوان کرد.

وی همچنین از مناطق مسلمان نشین در مناطق "مائونگداو" و "بوتهیدائونگ" نزدیک مرز بنگلادش دیدن کرد.

طبق گزارش سازمان ملل در این درگیری ها دست کم 78 نفر کشته و دهها هزار نفر بی خانمان شده اند. این در حالی است که سازمان عفو بین الملل شمار کشته شدگان خشونتهای گروههای بودایی علیه مسلمانان را بیش از 20 هزار نفر اعلام کرده است.

در حالی که گزارشها از کشته شدن دهها هزار مسلمان روهینگیا در درگیریهای فرقه ای میانمار حکایت دارد، دولت این کشور رسما این مطلب را تکذیب کرده است.
 

کد مطلب 1664012

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