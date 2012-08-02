کاهش 1800 تومانی قیمت هر کیلو مرغ/ حباب مرغ ترکید

به گزارش خبرنگار مهر، با اینکه قیمت مرغ در هفته های گذشته افزایش یافته بود و گزارشات تا قیمت های 7 و 8 هزار تومان برای هر کیلوگرم مرغ را نشان می داد؛ بالاخره قیمت در هفته جاری نزولی شد و تا 1800 تومان در هر کیلو کاهش یافت.

قیمت گوشت مرغ که در هفته منتهی به ششم مرداد ماه به 8 هزار تومان نیز رسیده بود، در هفته جاری با کاهش چشمگیری روبرو شد و هم اکنون بر روی قیمت های کمتر از 6 هزار تومان باقی مانده است.

مقایسه آمار اعلام شده از بازار گوشت مرغ نشان می‌دهد حداکثر قیمت مرغ در روزهای پایانی هفته جاری به اندازه 1800 تومان از حداکثر قیمت گوشت مرغ در روزهای منتهی به هفته اول مرداد ماه کمتر شده است.

این گزارش حاکی است، قیمت هر کیلوگرم مرغ در پایان روز گذشته از بیش از 7 هزار تومان روزها و هفته های گذشته به کمتر از 6 هزار تومان کاهش یافته است.