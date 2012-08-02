برگزاری همایش علمی و پژوهشی تقویت بنیان خانواده در هفته دولت

علی شبستری درگفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همایش علمی و پژوهشی تقویت بنیان خانواده درهفته دولت باهمکاری معاونت امور فرهنگی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور ومساعدت وهمکاری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمانشاه در شهرستان دالاهو برگزار خواهد شد.

وی هدف از برگزاری این همایش را بررسی جایگاه نهاد خانواده از منظر قران کریم و رابطه حجاب و عفاف باکرامت و نقش زن در تحکیم خانواده و همچنین بهره گیری از سیره فاطمی و علوی در خانواده ، ذکر کرد و گفت: علاوه بر موارد ذکر شده بررسی راهکارهای تقویت بنیان خانواده و بررسی نقش رسانه ها وتاثیر آن بر استحکام خانواده از دیگر اهداف برگزاری این همایش می باشد.

وی افزود: محور های این همایش، اندیشه های راهبردی در خصوص مسائل زنان و خانواده ، خانواده به عنوان نخستین نهاد اجتماعی در جهان و مهمترین نهاد در فرهنگ دینی و اسلامی جامعه ایران است.

وی اضافه کرد: هچنین در این همایش، کنترل و راهکارهای آسیب های اجتماعی نهاد خانواده و نغمه های فمنیسم که در واقع همان جنبش زنان است با در نظر گرفتن چالش ها و نیازهای روبروی جامعه در خانواده ها و بررسی آسیب های اجتماعی نهاد خانواده در ایران همانند طلاق و آسیب های نوپدید و باز پدید و نیزبررسی آسیب های ناشی از فضاهای مجازی، سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان و بحران های پیش روی زنان و کودکان مورد بحث قرار می گیرد.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان دالاهو درپایان تاکید کرد: فرصت ارسال آثار تا 25 مرداد ماه سال جاری است و به 10 نفر از برگزیدگان لوح تقدیر و جوایزی اهداء می شود.



