6 سند وقفی در قم صادر شد

عارف فرجامی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: 6 سند وقفی از ابتدای سال تاکنون در قم صادر شده است.

وی ادامه داد: از میان این وقف ها 2 مورد موقوفه و چهار مورد نیز حسینیه و مسجد بوده است.مدیر اداره امور اوقاف اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم بیان کرد: یکی از موقوفه ها که دارای ارزش میلیاردی بود، وقف سند شش دانگ یک باب منزل مسکونی با نیت کمک به نیازمندان و ازدواج سادات بود.

وی گفت: وقف دیگر یک قطعه زمین بود که برای احداث تکیه هیئت قمر بنی هاشم انجام گرفته بود.فرجامی بیان کرد: وقف های دیگر شامل یک قطعه زمین جهت ساخت مسجد امام سجاد(ع)، یک قطعه زمین جهت ساخت مسجد باب الحوائج، یک منزل مسکونی جهت ترویج فرهنگ قرآن و همچنین یک قطعه زمین جهت عزاداری سید الشهدا بوده است.

وی گفت:‌ در جلسات مشاوره ای که با حضور واقف برگزار می شود نیت هایی از قبیل کمک برای خرید جهیزیه، کمک به دانشجویان و یا احداث کتابخانه نیز به واقف مشاوره داده می شود اما نمیتوان نیت خود را به واقف تحمیل کرد.

مدیر اداره امور اوقاف اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم بیان کرد: از طریق صدا و سیما و رسانه ها و همچنین از طریق ارسال پیامک به افرادی که با این اداره در ارتباط هستند وقف هایی که تاکنون انجام شده است اطلاع رسانی می شود.