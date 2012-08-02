شورای هماهنگی در وحدت بخشی و انسجام مراسم موثر عمل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین در آستانه فرارسیدن 12 مرداد ماه با صدور بیانیه ای ضمن گرامیداشت این روز فعالیتهای مهم این نهاد در سالهای گذشته را در روند انقلاب اسلامی تاثیر گذار دانست.



در این بیانیه آمده است: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی یکی از ارکان و بنیان ‌های اصلی تبلیغات انقلاب محسوب می‌ شود و رسالت مدیریت و هماهنگ‌ کردن مراسم، آئین ‌‌ها و مناسبت ‌های انقلاب اسلامی را بر عهده داشته و تاکنون تلاش بسیاری در تحقق این وظیفه خطیر انجام داده است.



در بخش دیگر این بیانیه آورده شده است: بزرگداشت و نکوداشت رخدادها، مناسبت‌ ها و مراسم عمومی و انقلابی نظام که نمودی از تعظیم شعائر اسلامی و ملی است ایجاب می ‌کرد تا مرکزی به‌ منظور سیاست گذاری، برنامه ‌ریزی، مدیریت، سازماندهی، بسیج امکانات و منابع هماهنگی و اجرای امور در امر برگزاری مراسم عمومی و ملی کشور و نیز فراهم کردن امکان هماهنگی بیشتر در سازمان‌ ها و نهادهای مسئول و ذیربط و اجتناب از موازی‌ کاری تشکیل شود، از این رو، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در 12 مردادماه سال 1359 با موافقت حضرت امام خمینی (ره) تأسیس شد.



در ادامه این بیانیه آمده است: این شورا هوشمندانه توانسته در کوران حوادث و طوفان بلایا و فضاهای غبارآلود فتنه و جنگ نرم دشمنان و مخالفان نظام اسلامی در داخل و خارج نقش مفید و ارزنده خود را در حفظ وحدت و دمیدن روحیه امید و نشاط ایفا کند و به ‌عنوان نهادی وحدت ‌بخش و هماهنگ‌ کننده برای حفظ ارتباط دوسویه حکومت با مردم به ‌عنوان تریبون ملت ایران نقش اساسی خود را ایفا کند و در همه دوران انقلاب به ‌ویژه در ایام فتنه بعد از انتخابات نظر همگان را به طرف جایگاه مقدس جمهوری و آرمان‌ های امام و منویات مقام معظم رهبری دعوت می‌ کرد به طوری ‌که مقام عظمای ولایت در دیدار مسئولان و مدیران ارشد این نهاد (پس از فرونشاندن موفقیت‌آمیز غبار فتنه در نهم دی) در تاریخ 29 دی 1388 ضمن تقدیر از عملکرد مناسب این نهاد، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را یکی از کهن ‌ترین و پرسابقه ‌ترین نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران برشمرده که بر اساس یک نیاز واقعی و صادقانه در کشور به وجود آمده و در طول این سالیان همچنان در خط درست و صراط مستقیمی حرکت کرده، لحظه‌ها را شناخته و کار مناسب آن لحظه را انجام داده است.



در بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آمده این نهاد در حفظ و ترفیع موقعیت به دست آمده خود تلاش وافر کرده و به ‌منظور ارتقاء جایگاه خود در اذهان و افکار عمومی و ارتقاء نقش موثر خود در بزرگداشت ایام ‌الله انقلاب اسلامی و شناخت لحظه‌ها با تاسی از رهنمودهای مقام معظم رهبری از هیچ کوششی دریغ نکند.



در پایان این بیانیه آمده است: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین، ضمن گرامیداشت 12 مرداد، سالروز تشکیل این نهاد مقدس و تبریک این روز به همه اعضاء پرتلاش و فعال این شورا، دستگاههای اجرایی و دیگر سازمانهای استان و اقشار مختلف مردم انقلابی و همیشه در صحنه استان قزوین که همواره با پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و با لبیک گویی به دعوت این شورا در مراسم و مناسبت های مختلف، حضور وحدت آفرین، تاثیرگذار و دشمن شکن خود را به نمایش گذاشته و موجبات یاس و ناامیدی دشمنان را فراهم کرده اند، امیدواراست این حضور در صحنه ها با شور و نشاط مضاعف تداوم داشته و همت خویش را در راستای نیل به آرمان ها و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی و شهیدان والامقام مضاعف کرده و پیوسته هوشیاری و بصیرت انقلابی خود را در تحقق منویات حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، حفظ کنند.