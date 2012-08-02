بزرگترین و سنگین ترین قرآن دست نویس جهان به نمایش در آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، اندازه هر صفحه بزرگترین و سنگین ترین قرآن دست نویس جهان که در این دوره از نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است، بدون صحافی 122*192 سانتی متر مربع است. جنس صفحات از پارچه بوده و در هر صفحه 5 نقطه نورانی در 5 قسمت وجود دارد که نشانه ای از پنج تن آل عبا است.

نگارش این اثر براساس رسم الخط عثمان طه بوده و نقوش تذهیبی حاشیه به سبک متداول اسلیمی ترسیم شده است. صرف زمان بیش از 400 ساعت برای تکمیل نگارش هر صفحه، وزن تقریبی 60 تن با احتساب بسته بندی شیشه ای، نگارش بیش از 500 تابلو نفیس قرآنی، دینی و مذهبی در اندازه های مختلف از قطع30 سانتی متر تا 200 سانتی متر در کناره های اثر، از ویژگی های این قرآن دست نویس محسوب می شود.

نگارش بزرگترین قرآن دست نویس جهان در اواخر دهه 60 به همت مؤسسه گنجینه نور هدایت و با همکاری «استاد حاج محمود طلایی» صورت گرفته است.

بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 25 تیرماه با شعار «قرآن، فرهنگ بیداری» در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره) تهران آغاز به کار کرده است و تا 24 مرداد ادامه دارد.