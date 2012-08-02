  1. دين، حوزه، انديشه
۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۱۹

روایت های مهدویت بررسی می شود

روایت های مهدویت بررسی می شود

نشست تخصصی «بررسی روایت های مهدویت» امروز در بخش حوزوی بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «بررسی روایت های مهدویت» توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امروز، پنجشنبه 12 مرداد، ساعت 21:30 با حضور استاد خاکبازان برگزار می شود.

«قرآن و هرمونوتیک» عنوان  نشست دیگری است که در همین روز توسط سازمان فعالیت های قرآنی و با حضور استاد علی نصیری ساعت 22 درسالن تخصصی نشست های بخش حوزوی برپا خواهد شد.
 
بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 25 تیر ماه با شعار «قرآن، فرهنگ بیداری» در مصلای بزرگ تهران حضرت امام خمینی (ره) آغاز به کار کرده است و تا 24 مرداد ادامه دارد.
کد مطلب 1664029

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