دکتر بیژن رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کاربردی شدن پایان نامه‌های دانشجویی گفت: دانشگاه تربیت مدرس از دو سال گذشته برنامه ‌های خود را در رابطه با کاربردی شدن پایان نامه‌های دانشجویی آغاز کرد و با فرمایشات مقام معظم رهبری درآستانه سال جاری تمام پتانسیل و توان خود را روی این برنامه متمرکز کرد.

وی افزود: در راستای اجرایی شدن منویات مقام معظم رهبری راه اندازی شرکت دانش بنیان در گروه‌های آموزشی در دستور کار دانشگاه قرار گرفت.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس افزود: البته راه اندازی شرکت های دانش بنیان توسط گروه‌های آموزشی کار سختی است اما اگر 20 شرکت هم راه اندازی شود کار بسیار خوبی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: دانشگاه تربیت مدرس درمورد پایان‌نامه‌های دانشجویی هم بسیار تاکید دارد که براساس رفع نیازهای ضروری کشور رساله ها و پایان‌نامه‌های دانشجویی تعریف شود.

رنجبر افزود: همچنین یک نهضت ساخت دستگاه‌های آزمایشگاهی را راه اندازی کرده و برای آن بودجه اختصاص دادیم و اعلام کردیم پایان‌نامه هایی که به سمت ساخت تجهیزات آزمایشگاهی حرکت کنند حمایت می شوند.

وی افزود: پایان نامه‌ها به ویژه رساله‌های دکتری برای فارغ التحصیلی باید مقاله ارایه دهند که دانشگاه اعلام کرده اگر پایان نامه و یا رساله دانشجویان در جهت رفع نیازهای کشور باشد می توانند به جای مقاله، ثبت پتنت خود را ارایه کنند.