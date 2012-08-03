  1. حوزه و دانشگاه
۱۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۰۱

رئیس دانشگاه خبر داد:

حمایت دانشگاه تربیت مدرس از پایان‌‌نامه‌های ساخت تجهیزات آزمایشگاهی

حمایت دانشگاه تربیت مدرس از پایان‌‌نامه‌های ساخت تجهیزات آزمایشگاهی

رئیس دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرد: در راستای کاربردی شدن پایان‌نامه های دانشجویی، از پایان‌نامه‌هایی که به سمت ساخت تجهیزات آزمایشگاهی حرکت می کنند، حمایت می شود.

دکتر بیژن رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کاربردی شدن پایان نامه‌های دانشجویی گفت: دانشگاه تربیت مدرس از دو سال گذشته برنامه ‌های خود را در رابطه با کاربردی شدن پایان نامه‌های دانشجویی آغاز کرد و با فرمایشات مقام معظم رهبری درآستانه سال جاری تمام پتانسیل و توان خود را روی این برنامه متمرکز کرد.

وی افزود: در راستای اجرایی شدن منویات مقام معظم رهبری راه اندازی شرکت دانش بنیان در گروه‌های آموزشی در دستور کار دانشگاه قرار گرفت.
 
رئیس دانشگاه تربیت مدرس افزود: البته راه اندازی شرکت های دانش بنیان توسط گروه‌های آموزشی کار سختی است اما اگر 20 شرکت هم راه اندازی شود کار بسیار خوبی صورت گرفته است.
 
وی ادامه داد: دانشگاه تربیت مدرس درمورد پایان‌نامه‌های دانشجویی هم بسیار تاکید دارد که براساس رفع نیازهای  ضروری کشور رساله ها و پایان‌نامه‌های دانشجویی تعریف شود.
 
رنجبر افزود: همچنین یک نهضت ساخت دستگاه‌های آزمایشگاهی را راه اندازی کرده و برای آن بودجه اختصاص دادیم و اعلام کردیم پایان‌نامه هایی که به سمت ساخت تجهیزات آزمایشگاهی حرکت کنند حمایت می شوند.
 
وی افزود: پایان نامه‌ها به ویژه رساله‌های دکتری برای فارغ التحصیلی باید مقاله ارایه دهند که دانشگاه اعلام کرده اگر پایان نامه و یا رساله دانشجویان در جهت رفع نیازهای کشور باشد می توانند به جای مقاله، ثبت پتنت خود را ارایه کنند.
کد مطلب 1664031

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