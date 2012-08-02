هادی مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رقابتهای والیبال جام رمضان خراسان شمالی با شرکت 8 تیم به صورت دورهای و حذفی در 2 گروه 4 تیمی از دوشنبه هفته جاری در بجنورد آغاز شده است.
وی با بیان اینکه در این مسابقات تیمهای آب منطقهای خراسان شمالی، مانه و سملقان، نمایندگی سایپا معینی و دانشگاه دولتی بجنورد در گروه یک رقابتها به مصاف هم میروند، اظهار داشت: تیمهای کراس موتور، اسفراین، صنایع سنگ گسترش و جوانان بجنورد نیز در گروه ب این مسابقات قرار دارند.
مرتضوی افزود: در ادامه این رقابتها و در مرحله گروهی، دیدار بین تیمهای اسفراین و جوانان بجنورد از گروه ب این مسابقات با نتیجه 3 بر صفر به نفع اسفراین خاتمه یافت.
وی اضافه کرد: همچنین در دیگر دیدار این گروه نیز تیم کراس موتور موفق شد با نتیجه 3 بر صفر صنایع سنگ گسترش را شکست دهد.
این مسئول تصریح کرد: در ادامه این رقابتها نیز پنج شنبه شب تیمهای حاضر در گروه الف این رقابتها در محل سالن ملت بجنورد به مصاف هم میروند.
به گفته وی در حال حاضر در گروه الف تیم نمایندگی سایپا معینی و در گروه ب نیز تیم کراس موتور در صدر جدول رده بندی قرار دارد.
مرتضوی تصریح کرد: رقابتهای گروهی دور مقدماتی تا 15 مرداد ماه به اتمام رسیده و مرحله حذفی آن نیز پس از وقفهای یک هفتهای و پس از به پایان ایام احیا برگزار میشود.
یادآور میشود مسابقات والیبال جام رمضان خراسان شمالی با شرکت 8 تیم از شهرستانهای مختلف استان، به مدت 20 شب پس از افطار در سالن ملت بجنورد برگزار میشود.
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