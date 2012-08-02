سیستم های شهرسازی مبتنی بر موبایل در مشهد راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون نرم افزار سازمان فاوا شهرداری مشهد از راه اندازی سیستم هایشهرسازی مبتنی بر موبایل در نمایشگاه السیت 91 خبر داد.

محمدرضا سمیعی بیان کرد: سرویس های شهرسازی از سال 89 در شهرداری راه اندازی شد که برخیاز سرویس ها که جنبه عمومی داشته برای استفاده مردم به بستر وب منتقل شدهاست.

وی با بیان اینکه نسخه ارائه شده تنها قابلیت نصب در کامپیوتر را دارند،گفت: براساس این محدودیت از سال گذشته بنا شد تا نرم افزاری جدید با دورویکرد که از قالب سیستم عامل حاضر خارج و بر روی گوشی های موبایل هوشمندنیز نصب شود، فراهم شود.

کارگاه های آموزشی آشنایی با جرایم سایبری در مشهد برگزار خواهد شد

دبیر اجرایی نمایشگاه السیت 91 گفت: همزمان با اله سیت 91، کارگاه هایآموزشی آشنایی با جرایم سایبری برگزار خواهد شد.

رحمان میرزائیان بیان داشت: پیشرفت دنیای ارتباطات بخصوص ترویج ماهواره و اینترنت در بین مردم، راه های تازه ای را پیش روی سود جویانی که قصد دارند بدون زحمت ره صد ساله را یک شبه طی کنند گذاشته است.

دبیر اجرایی نمایشگاه السیت 91 تصریح کرد: براین اساس 4 کارگاه آموزشی درجهت آموزش شهروندان و آشنایی هر چه بیشتر آنان با جرایم سایبری درنمایشگاه السیت 91 در نظر گرفته شده است.

میرزائیان افزود: در این خصوص در حال رایزنی با دادگستری خراسان رضوی جهتتولید یک کلیپ آموزشی به صورت مشترک در همین خصوص نیز هستیم.

احداث 10 هکتار از پارک ملی چهل بازه در مشهد تا بهمن ماه

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد از احداث بیش از 10 هکتار از پارک ملی چهل بازه تا بهمن ماه سال جاری خبرداد.

خلیل الله کاظمی گفت: یک از مشکلات حاشیه کال ها بروز تخلفاتی مانند زمین خواری و دپوی غیر مجاز خاک و نخاله است و با توجه به اینکه کال چهل بازه در گذشته به محلی برای تخلیه نخاله های ساختمانی شده بود و زمینه را برای ایجاد بیماری های پوستی ایجاد کرده بود.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد با اشاره به ساخت پارک خطی حاشیه کال چهل بازه بیان داشت: احداث این پارک ملی در دو فاز انجام می شود که فاز اول آن حدفاصل پل نمایشگاه تا پل شهید ستاری است.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد با اشاره به زمان بهره برداری از فاز اول پارک چهل بازه ادامه داد: به منظور استفاده عموم شهروندان از این پارک سعی می شود تا بهمن ماه سال جاری 7 الی 10 هکتار از این پارک به بهره برداری برسد.

برگزاری مراسم شب های احیا در 24 بوستان شهر مشهد

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد از برگزاری مراسم شب های احیا در 24 بوستان منتخب شهر مشهد خبر داد.

حسین شادکام گفت:بوستان های ارشاد، پردیس، ‌حجاب،‌ مطهر، نیلوفر، ‌یاس، یوسف زاده، بسیج، ‌ارم، وحدت، ثامن، رجاء، شقایق، سلام، باغ ایرانی،‌ کوهسنگی،‌ ایزدی، ‌لاله، شاهد، نیلوفرآبی، شریف، ملت، نیایش و آستانه مبارکه امامزاده محمد، تمامی 24 بوستان برگزار کننده محافل انس با قرآن و جلسات قرآنی نسیم وحی هستند که در آن مراسم شب های احیا برگزار می شود.

حضور بیش از هزار شهروند در طرح محله ما محله زندگی

شهردار منطقه 7 مشهد از میزبانی بیش از هزار نفر در مجموعه قرآنی باغ ایرانی در شب های ماه مبارک رمضان در قالب طرح محله ما محله زندگی خبر داد.

احمد محبی اظهار داشت این برنامه ها علاوه بر جزء خوانی قرآن کریم به صورت ترتیل در سطح محله ای و منطقه ای و قرائت مجلسی توسط قاریان کشوری و استانی، ایستگاه های جانبی در 17 غرفه برگزار می شود.

وی ادامه داد: ترتیل، قرائت قرآن با صوت زیبا توسط قاریان منتخب محله، قصه گویی قرآن، مسابقات قرآن، اجرای تواشیح و همخوانی، در نهایت سخنرانی، تفسیر موضوعی قرآن کریم با محوریت سوره حجرات و بیان احکام به صورت کوتاه را از دیگر بخش های "نسیم وحی" است.

آغاز سرویس‌دهی به ساکنان شهرک مهرگان در مشهد

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد از آغاز سرویس‌دهی به ساکنان شهرک مهرگان در جاده سیمان در سالروز میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) خبر داد.

مهدی خجسته دراین باره با بیان اینکه حمل و نقل عمومی در کلانشهر مشهد هنوز اتوبوس محور است و شاید تا وقتی خطوط دیگر قطار شهری راه اندازی نشود همچنان این موضوع ادامه داشته باشد، گفت: برابر درخواست مردم در خصوص سرویس‌دهی به ساکنان شهرک مهرگان، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد همزمان با میلاد امام حسن مجتبی (ع) این امر صورت پذیرد.

خجسته افزود: در مرحله اول با توسعه خط 30"همت آباد-میدان شهید گمنام" تا مقابل شهرک مهرگان سرویس ‌دهی آغاز می‌شود و پس از آن در مرحله بعد به محض اینکه فضای لازم در اختیار اتوبوسرانی مشهد قرار گیرد سرویس ‌دهی به داخل شهرک خواهد رسید.