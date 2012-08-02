تیم ملی بسکتبال مغلوب ترکیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دوستانه تیم ملی بسکتبال ایران و ترکیه چهارشنبه شب در استانبول برگزار شد که طی آن ملی‌پوشان کشورمان با نتیجه 81 بر 61 متحمل شکست شدند. بچیروویچ، سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران از هر 12 بازیکن اعزامی به ترکیه در این دیدار استفاده کرد.

حسن نوربخش، سرپرست تیم ملی بسکتبال در مورد این دیدار به خبرنگار مهر گفت: بازیکنان ایران در گیم اول برتر از حریف بودند. گیم سوم بازی هم تقریبا متعادل و در شرایط مساوی برای دو تیم پیگیری شد اما در گیم دوم و چهارم بازی کاملا دست ترکیه بود و همین مسئله عامل برتری این تیم شد.

تیم ملی بسکتبال با برگزاری این دیدار آماده آغاز دیدارهای خود در تورنمنت بین‌المللی ترکیه شد. این تورنمنت از امشب با حضور تیم‌های میزبان، ایران، آلمان و فنلاند دراستانبول آغاز می‏شود. تیم ملی کشورمان در نخستین بازی به مصاف آلمان می‏رود. برنامه کامل تورنمنت بین‏المللی بسکتبال ترکیه به شرح زیر است:

پنجشنبه 12 مردادماه

* ایران - آلمان (ساعت 20)

* ترکیه - فنلاند (ساعت 22:45)

جمعه 13 مردادماه

* بازنده دیدار اول - بازنده دیدار دوم (ساعت 20)

* برنده دیدار اول - برنده دیدار دوم (ساعت 22:45)