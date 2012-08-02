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۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۲۹

رجبی در گفتگو با مهر:

تامین امنیت مهم تر از تامین سوخت و نیازهای اولیه است

تامین امنیت مهم تر از تامین سوخت و نیازهای اولیه است

کرج – خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز با بیان اینکه هدف دشمن از بین بردن تاسیسات حیاتی مانند منابع تامین کننده آب و برق است، اما تنها پرداختن به نیازهای فیزیولوژیکی که شامل خوراک و تامین سوخت است، کافی نیست بلکه نیاز به امنیت و برقراری امنیت از آن مهم تر است.

ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت و اهمیت پدافند غیرعامل گفت: پدافند غیر عامل به دنبال راه های اساسی برای حل بحران است اما مدیریت بحران، به صورت موقت و پس از وقوع حادثه، آن را صرفا مدیریت می کند.

وی یادآور شد: هدف دشمن در گام اول از بین بردن تاسیسات حیاتی مانند منابع تامین کننده آب و برق است اما تنها پرداختن به نیازهای فیزیولوژیکی که شامل خوراک و تامین سوخت است، کافی نیست بلکه نیاز به امنیت و برقراری امنیت از آن مهم تر است.

رجبی ادامه داد: زمانی که بتوانیم از زیرساختهای حیاتی مانند آب و برق و گاز و تاسیسات و نیروگاه ها حفاظت کنیم در واقع به طور غیر مستقیم جان مردم را در مقابل آسیب حفظ کرده ایم.
 
وی افزود: البته نباید غافل بود که حفاظت از اطلاعات مردم در سازمانها و ارگانها مانند اطلاعات حساب مشتریان در بانکها و مانند آن نیز بسیار حائز اهمیت است زیرا در جامعه کنونی حملات سایبری آثار مخربی دارد و باعث ایجاد هرج و مرج بین مردم و عدم مدیریت صحیح می شود.

وی با اشاره به تلاشهای کارشناسان و  متخصصان در خنثی سازی این گونه حملات گفت: متخصصان توانمند کشورمان با هوشیاری تا کنون حملات سایبری و تلاشهای دشمنان برای ضربه زدن به نظام را خنثی کرده اند.
 
کد مطلب 1664042

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