تامین امنیت مهم تر از تامین سوخت و نیازهای اولیه است

ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت و اهمیت پدافند غیرعامل گفت: پدافند غیر عامل به دنبال راه های اساسی برای حل بحران است اما مدیریت بحران، به صورت موقت و پس از وقوع حادثه، آن را صرفا مدیریت می کند.

وی یادآور شد: هدف دشمن در گام اول از بین بردن تاسیسات حیاتی مانند منابع تامین کننده آب و برق است اما تنها پرداختن به نیازهای فیزیولوژیکی که شامل خوراک و تامین سوخت است، کافی نیست بلکه نیاز به امنیت و برقراری امنیت از آن مهم تر است.



رجبی ادامه داد: زمانی که بتوانیم از زیرساختهای حیاتی مانند آب و برق و گاز و تاسیسات و نیروگاه ها حفاظت کنیم در واقع به طور غیر مستقیم جان مردم را در مقابل آسیب حفظ کرده ایم.



وی افزود: البته نباید غافل بود که حفاظت از اطلاعات مردم در سازمانها و ارگانها مانند اطلاعات حساب مشتریان در بانکها و مانند آن نیز بسیار حائز اهمیت است زیرا در جامعه کنونی حملات سایبری آثار مخربی دارد و باعث ایجاد هرج و مرج بین مردم و عدم مدیریت صحیح می شود.



وی با اشاره به تلاشهای کارشناسان و متخصصان در خنثی سازی این گونه حملات گفت: متخصصان توانمند کشورمان با هوشیاری تا کنون حملات سایبری و تلاشهای دشمنان برای ضربه زدن به نظام را خنثی کرده اند.

