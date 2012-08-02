به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خجسته با بیان اینکه سازمان اتوبوسرانی برای ارائه سرویس‌دهی به شهروندان و زائران در سه شب احیا آمادگی کامل دارد اظهار داشت: حضور زائران و مجاوران تا اذان صبح در این شهر مشاهده می‌شود و اطراف حرم رضوی پس از اتمام لیالی قدر ازدحام جمعیت بسیاری را داراست.

وی ادامه داد: حجم بالای حضور جمعیت در پایان مراسم لیالی قدر به طوری است که توازن جابه‌جایی مسافر بهم خورده و اگر پیش‌بینی لازم صورت نگیرد رفت و آمد مردم با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: به همین دلیل سازمان اتوبوسرانی مشهد طرح ویژه‌ای را تنظیم کرده که بر اساس این طرح با همکاری و هماهنگی با پلیس راهور یک هزار و 435دستگاه اتوبوس در این سه شب مشغول سرویس‌دهی به زائران و مجاوران خواهند بود.

خجسته با توجه به ایجاد تسهیلات لازم برای شهروندان در لیالی قدر همچون سنوات گذشته گفت: در شب نوزدهم با به کارگیری 455 دستگاه، شب بیست و یکم با 565 دستگاه و شب بیست و سوم با 415 دستگاه اتوبوس خدمات‌رسانی می‌کنیم.

ایجاد 6 پایانه اتوبوس موقت در لیالی قدر

وی در ادامه از ایجاد 6 پایانه موقت در لیالی قدر خبر داد و افزود: این پایانه‌ها در پنج نقطه در اطراف حرم رضوی در قالب 45 مسیر ایجاد می‌شود.

وی اظهار داشت: چنانکه در چهارراه شهدا به سمت چهاراه خسروی خطوط 14-16-18-19-38-91-96-98- به ارائه سرویس می‌پردازند.

خجسته اظهار داشت: پایانه دیگری در خیابان شیرازی به سمت میدان شهدا با خطوط 12-12-23-24-27-33-38-60-201 به شهروندان ارائه سرویس می‌کنند.

استقرار 6 واحد امداد در محدوده پایانه‌های موقت

مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی مشهد در ادامه عنوان داشت: در پایانه‌ای حدفاصل خیابان امام رضا (ع) از چهاراه دانش به طرف میدان بسیج، حدفاصل باب‌الجواد تا چهاراه خسروی خطوط 62-63-71-71.1-72-73-74-75-76-76.1-78-82-86-701 به شهروندان ارائه سرویس می‌پردازند.

خجسته ادامه داد: در میدان شهید گمنام مقابل شرکت فرآورده‌‌های نفتی و در میدان شهدای مسجد گوهرشاد نیز خطوط 30-34-40-41-43-44-46-48-51-53-55-57-61-64-67 به شهروندان ارائه سرویس می‌نمایند.

وی به استقرار 6 واحد امداد در محدوده پایانه‌های موقت برای سرعت بخشیدن به رفع نقص احتمالی اتوبوس‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: بخش خصوصی نیز تهمیدات لازم برای سرویس‌دهی در لیالی قدر مد نظر دارد.