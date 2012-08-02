سولماز عباسی در گروه خود ششم شد/ فردا رقابت در فینال D

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، در چارچوب مسابقات قایقرانی بازی‏های المپیک لندن در بخش روئینگ تک نفره سنگین وزن زنان، امروز پنجشنبه سولماز عباسی در مرحله نیمه نهایی گروه C رقابت‏های خود را دنبال کرد و با کسب عنوان ششمی در این گروه 6 نفره به کار خود خاتمه داد.

سولماز عباسی در رقابت‏های امروز با زمان 8 دقیقه و 30 ثانیه و 74 صدم ثانیه در رده ششم و آخر قرار گرفت و به فینال D رفت. بدین ترتیب روئینگ سوار زن ایران در بازی‌های المپیک لندن باید رقابت‌های خود را فردا برای کسب یکی از عناوین نوزدهم تا بیست و چهارم در فینال D ادامه دهد.

در چارچوب این رقابت‌ها، محسن شادی نیز روز گذشته با قرار گرفتن در رده ششم فینال C به فینال D صعود کرد تا رقابت‌های خود را برای کسب عنوان نوزدهم تا بیست و چهارم دنبال کند.