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۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۵۰

زینت بخش:

4 روستای بخش گنبکی ریگان از نعمت آب آشامیدنی بهره مند می شوند

4 روستای بخش گنبکی ریگان از نعمت آب آشامیدنی بهره مند می شوند

ریگان – خبرگزاری مهر: بخشدار گنبکی ریگان از بهره مندی چهار روستای این بخش از نعمت آب آشامیدنی خبر داد.

مصطفی زینت بخش در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: پیش از این روستاهای فتحیه و فردوسیه بخش گنبکی ریگان که آب آشامیدنی سالم نداشتند از آب قنوات و موتور پمپها استفاده می کردند.

زینت بخش افزود: هفت کیلومتر لوله کشی آب در این روستاها انجام شده که با انجام این عملیات، بیش از 190خانوار از آب آشامیدنی سالم بهرمند می شوند.

وی ادامه داد: دو روستای قاسم آباد وعلی آباد آب اشامیدنی داشتند اما به دلیل فرسوده بودن شبکه های آنها  آبرسانی به صورت کامل در این دو روستا انجام نمی شد.

این مسئول گفت: در این روستاها نیز سه کیلومتر لوله گذاری انجام و بیش از 150خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم بهرمند شدند.

بخشدار گنبکی ریگان گفت: برای آبرسانی به این چهار روستا در بخش گنبکی  ریگان 250 میلیون اعتبار هزینه شده است.

زینت بخش افزود: روستای دولت آباد که در مرکز بخش گنبکی با 100خانوار قرار دارد به صورت خودیاری تحت پوشش آب آشامیدنی بود.

این مسئول بیان داشت: در این روستا نیز با پیگیریهای صورت گرفته توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان و شهرستان ریگان یک حلقه چاه از منابع طبیعی تحویل گرفته شد.

زینت بخش تصریح کرد: دو روستای علی آباد محمد قاسم خان و میرآباد که از روستاهای پرجمعیت بخش گنبکی ریگان هستند نیازمند به آبرسانی هستند.

در بخش گنبکی ریگان 96 روستا وجود دارد.

کد مطلب 1664049

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