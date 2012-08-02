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۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۴۷

دستگیری عامل اختلاس ارزی دریکی از بانکهای بناب

دستگیری عامل اختلاس ارزی دریکی از بانکهای بناب

بناب - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی بناب گفت: عامل اختلاس ارزی در یکی از بانکهای این شهرستان دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ علی سلطانی وش ظهر امروز پنجشنبه به خبرنگاران افزود: در پی اطلاع واصله مبنی بر اینکه کارمند یکی از بانکهای بناب به نام « الف – هـ » مقدار قابل توجهی از ارز زائرین و مسافرین خارج از کشور را به طور کامل تحویل آنها نداده و مبالغ دولتی ارزهای موصوف را به حساب بانک واریز می کند موضوع دردستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: برابر پیگیریهای پلیس آگاهی شهرستان و با همکاری مسئولین بانک مشخص شد که افزون بر دو میلیارد ریال مبالغ اختلاس بوده و در این خصوص پس از تشکیل پرونده با هماهنگی مقام قضایی تعداد 75 نفر از مالباختگان با مراجعه به آگاهی شکایت خود را اعلام و فرد مورد نظر دستگیر و پس از تکمیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

کد مطلب 1664050

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