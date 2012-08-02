ابعاد و لوازم اقتصاد مقاومتی/ لزوم قناعت و جلوگیری از اسراف درشرایط تحریم

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب پیرامون اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: رهبر فرزانه انقلاب اقتصاد مقاومتی را در شرایط تحریم های یک جانبه و ظالمانه علیه ملت ایران مطرح کرده است.

وی با بیان اینکه اشرار جهانی تحریمهای خصمانه ای را علیه ایران اعمال کرده اند، یادآور شد: تحریم بانک مرکزی به منظور اخلال در روابط پولی ایران و تحریم نفتی به منظور اخلال در بودجه کشور و صادرات در دستور کار غرب قرار گرفته است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه هدف دشمن از تحریم ایران ایجاد مشکلات در بازار خرید و فروش مردم و رکود در تولیدات داخلی ایران است، تصریح کرد: غرب در تحریم ها به دنبال این است که به اقتصاد ایران ضربه بزند و از گسترش نفوذ و قدرت ایران در منطقه جلوگیری کند.

حجت الاسلام میرعمادی تصریح کرد: دشمنان ایران به دنبال ایجاد شکاف بین مردم و حکومت و گسترش اعتراضات مردمی هستند.

وی با بیان اینکه در برابر شیطنتهای دشمن، رهبر معظم انقلاب ایده جدیدی را مطرح کردند و آن اقتصاد مقاومتی است، ادامه داد: راه حل مقابله با تحریم ها این است که زندگی مان را زندگی اسلامی و ایرانی قرار دهیم و با اتحاد و همدلی در برابر این شرارتها بایستیم.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه در شرایط تحریم باید برای تولیدات داخلی ارزش قائل شویم، یادآور شد: باید به فکر بهبود کسب و کار و تولیدات داخلی باشیم.

حجت الاسلام میرعمادی اظهار داشت: از ظرفیت عظیم اقتصادی کشور باید صیانت کرد.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی یک واژه و ادبیات جدید است که رهبر فرزانه انقلاب مطرح کرده اند، اظهار داشت: منظور از اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد شکست ناپذیر، فعال و پویا است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای تکیه بر توان داخلی است، یادآور شد: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاومت در برابر تهدیدها و تحریم ها با ایجاد کمترین بحران در زندگی مردم است.

حجت الاسلام میرعمادی کار و تلاش عمومی برای افزایش تولیدات داخلی را از اصول و لوازم اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح کرد: تحریم ها نمی تواند سد راه پیشرفت ایران شود.

وی با بیان اینکه برای پیشبرد طرح اقتصاد مقاومتی باید آمار تولیدات داخلی را بالا ببریم و صنعت و کشاورزی را تقویت کنیم، ادامه داد: این فرهنگ علوی و نبوی ماست که به دنبال کار، تلاش، کوشش و تولید باشیم.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد افزود: اقتصاد مقاومتی کار می طلبد و تولید می خواهد.

حجت الاسلام میرعمادی قناعت و اعتدال در زندگی را از دیگر لوازم و اصوال اقتصادی دانست و اظهار داشت: اگر بخواهیم در این برهه سربلند شویم باید اعتدال در زندگی را پیشه خود قرار دهیم.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی بدان معنا نیست که بر مردم سخت گرفته شود بلکه به معنای رعایت عدالت در زندگی است، عنوان کرد: در شرایط تحریم باید جلوی اسراف را بگیریم و قناعت و اعتدال را پیش بگیریم.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: مقام معظم رهبری راه نجات از تحریم ها را اعتدال و میانه روی می داند.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین روی آوردن به ایمان و تقوا را از دیگر لوازم اقتصاد مقاوتی خواند و گفت: ایمان و معنویت باعث نزول برکات آسمانی می شود.

وی در پایان از صاحب نظرانف کارشناسان، نخبگان و ائمه جماعات و علما خواست تا اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی را برای مردم و مسئولین تبیین و تشریح کنند.