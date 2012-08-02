رادیو تونس میزبان تلاوت قاری ایرانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاد حاج حسن رضائیان قاری برجسته و بین المللی کشورمان 11مردادماه به همراه صادق رمضانی گل افزانی رایزن فرهنگی کشورمان در تونس در استودیو رادیو اسلامی «کلمه» حضور یافت و در طول مدت 30 دقیقه علاوه بر پاسخ به پرسشهای مجری برنامه، به سه قرائت، آیاتی از قرآن کریم را تلاوت نمود.

رضائیان در مصاحبه رادیوئی درباره روشهای ترویج فرهنگ قرآنی در کشورهای اسلامی و غربی با بیان این جمله که "لا اله الا الله و محمد رسول الله و قرآن کریم محورهای اساسی وحدت امت اسلامی هستند"، احیاء مساجد و نقش اساسی آنها در توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی و تلاوت قرآن کریم را بسیار ضروری دانست.

رایزن فرهنگی کشورمان ایجاد مراکز آموزش تلاوت و تجوید و حفظ قرآن کریم برای اساتید و دانشجویان و دانش آموزان مدارس را در نیل به هدف مهم احیای فرهنگ قرآنی مورد توجه قرارداد و اظهار داشت: خوشبختانه وزارت امور دینی و وزارت فرهنگ تونس با اهتمام به قرآن کریم و دعوت از قاریان و حافظان قرآن از ایران و دیگر کشورهای اسلامی گامهای قابل تقدیری را در راستای وحدت اسلامی برداشته اند و حضور استاد رضائیان به دعوت وزارت فرهنگ تونس و تلاوت قرآن توسط وی در مساجد، مؤسسات و رادیو و تلویزیونهای تونس، نشانه ای بارز بر استقبال بسیار خوب مردم مؤمن، روزه دار و مسلمان تونسی نسبت به قاریان ارزشمند ایرانی است.