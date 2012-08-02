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۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۵۲

جباری به مهر خبر داد:

کمیسیون ماده 7 برای صدور پروانه ساختمانی بالای ۵۰۰ مترمربع در محدوده شهر نظر می دهد

کمیسیون ماده 7 برای صدور پروانه ساختمانی بالای ۵۰۰ مترمربع در محدوده شهر نظر می دهد

شهرری – خبرگزاری مهر: دبیر کمیسیون ماده 7 شهرداری باقرشهر گفت: شهرداری ها موظفند برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه های با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع که در محدوده شهر واقع هستند، نظر این کمیسیون را اخذ کرده و مطابق آن عمل کند.

بهنام جباری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری ازقطع بی رویه درختان، قطع هرنوع درخت یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه ها، پارکها، بوستان‌ها، باغات و نیز محلهایی که به تشخیص کارشناسان شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند درمحدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است.

وی بیان داشت: بر اساس ماده یک قانون لایحه حفظ و گسترش فضای سبز شهرها، یکی از وظائف اصلی شهرداریها نگهداری و نظارت بر از فضای سبز عمومی و شهری است و به همین جهت کمیسیون ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری در شهرداری باقرشهر تشکیل شده است.

دبیر کمیسیون ماده 7  شهرداری باقرشهر افزود: برگزاری منظم جلسات و پیگیری مصوبات این کمیسیون، موجب گسترش و بهبود فضای سبز در محدوده شهری و کارگاهها شده است.

وی با اعلام آمار و اطلاعات از اقدامات و مصوبات جلسات انجام شده، اظهار داشت: این کمیسیون در سالهای 90 و 91 به ترتیب نسبت به برگزاری 8 و دو جلسه اقدام کرد که سه مورد توافق کمیسیون و پنج مورد مخالفت بوده، همچنین یک مورد از گزارشها به کمیسیون فضای سبز استان تهران ارجاع شده است.

جزای نقدی و حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال

جباری ادامه داد: بر اساس قانون، هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارات وارده، حسب مورد به جزای نقدی و حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

وی یادآور شد: کمیسیون ماده 7  مرجعی است که درباره قطع یا جا بجایی درختانی که در پروژه های عمرانی، معارض شناخته می شوند تصمیم گیری می کند و هیچ فرد و ارگانی حق ندارد به صورت سلیقه ای در این خصوص اقدام کند.

جباری ادامه داد: این کمیسیون طی سالهای 90 و 91 بر اساس قانون، رأی به حذف تعداد 30  اصله درخت شامل درختان خشک و درگیر در پروژه های عمرانی و 30 اصله درخت شکسته بر اثر ورزش باد داد و شهرداری نیز موظف به جایگزینی آنها شد.

کد مطلب 1664060

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