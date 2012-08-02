318 زندانی به آغوش خانواده بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، جبار باقری ظهر پنجشنبه در جمع اصناف و کسبه ارومیه اظهارداشت: برای آزادی این زندانیان، افراد نوع دوست و خیر بیش از 2 میلیارد ریال کمک مالی کرده اند.

وی ادامه داد: همچنین 50 نفر از این زندانیان در ماه مبارک رمضان و در 10 روز گذشته به آغوش خانواده های خود بازگشته اند .

باقری با اشاره به اینکه هر سال بیش از 500 نفر از زندانیان نیازمند با کمک ستاد دیه استان از زندان آزاد می شوند اعلام کرد: امسال برای آزادی 656 نفر از این زندانیان برنامه ریزی شده است .