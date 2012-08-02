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۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۴۲

318 زندانی به آغوش خانواده بازگشتند

318 زندانی به آغوش خانواده بازگشتند

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل زندانهای آذربایجان غربی گفت: از آغاز سال تا کنون 318 نفر زندانی نیازمند در استان با کمکهای افراد خیر زودتر از موعد مقرر از زندان آزاد شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، جبار باقری ظهر پنجشنبه در جمع اصناف و کسبه ارومیه اظهارداشت: برای آزادی این زندانیان، افراد نوع دوست و خیر بیش از 2 میلیارد ریال کمک مالی کرده اند.

وی ادامه داد: همچنین 50 نفر از این زندانیان در ماه مبارک رمضان و در 10 روز گذشته به آغوش خانواده های خود بازگشته اند.

باقری با اشاره به اینکه هر سال بیش از 500 نفر از زندانیان نیازمند با کمک ستاد دیه استان از زندان آزاد می شوند اعلام کرد: امسال برای آزادی 656 نفر از این زندانیان برنامه ریزی شده است.

وی از معرفی 80 نفر از زندانیان نیازمند برای دریافت تسهیلات کم بهره به بانکها خبر داد و افزود: برای 354 نفر هم پرونده تشکیل شده که پس از بررسی های لازم به بانکهای عامل معرفی خواهند شد.

کد مطلب 1664064

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