کمک 25 میلیون دلاری آمریکا به مخالفین دولت سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، پاتریک ونترل، دریک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که آمریکا 25 میلیون دلار به مخالفین دولت سوریه کمک مالی خواهد کرد.

وی مدعی شد این کمک مالی فقط برای تامین تجهیزات درمانی و پزشکی و همچنین وسائل ارتباطی در اختیار مخالفان مسلح دولت اسد قرار خواهد گرفت.



این کمک مالی قبلا 10 میلیون دلار پیش بینی شده بود که نهایتا به 25 میلیون دلار افزایش یافت.



این موضوع در حالی مطرح می شودکه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز شب گذشته در گفتگو با شبکه سی ان ان. اعلام کرد که وی اجازه کمک نیروهای امنیتی آمریکا به مخالفین اسد را صادر کرده است.

طبق این دستور اوباما سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) را به همراه دیگر نهادهای امنیتی این کشور مسئول پشتیبانی از شورشیان سوری کرده است.



