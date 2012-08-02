مهدی عبوری شهردار ساری شد

به گزارش خبرنگار مهر، با این انتصاب مهدی عبوری به سمت شهردار ساری، مراسم تودیع و معارفه شهردار مرکز استان پیش از ظهر پنجشنبه با حضور استاندار مازندران، معاونان سیاسی و عمرانی استانداری، مدیران کل دستگاههای اجرایی، نمایندگان مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، جمعی از خانواده های شهدا و تعداد کثیری از پرسنل صدا و سیمای مرکز مازندران در سالن اجتماعات معاونت برنامه ریزی استانداری برگزار شد.

سید عادل رضویان، سرپرست سابق شهرداری ساری در سخنان کوتاهی با قدردانی از زحمات پنج ساله علی حجازی در مسند شهرداری ساری گفت: شهرداری ساری در مدت 40 روز سرپرستی بنده افزایش دو برابری در درآمدها داشته است.

وی افزود: امید است مدیران ارشد استان و شورای شهر، برای توسعه متوازن مرکز استان با شهردار جدید همکاری کنند.

فرامرز نقیبی، رئیس شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه رویکرد جدید شورا مبنی بر استفاده از نیروهای جوان است، اظهار داشت: امیدواریم مردم ساری را برای انتخاب مهدی عبوری بر مسند شهرداری به شورای شهر ساری نمره خوبی بدهند.

وی با بیان اینکه استیضاح حق قانونی شورای شهر بوده است، افزود: سی علی حجازی شهردار سابق ساری خدمات شایانی را برای توسعه ساری صورت داده ولی شورای شهر به این نظر رسید که نسبت به استیضاح وی در موعد مقرر اقدام کند.

نقیبی با اشاره به اینکه امورات شهری باید با مشارکت مدیران ارشد استان، شورای شهر و شهرداری صورت گیرد، اظهار داشت: میزان مساعدت های دولتی به شهرداری مرکز استان باید بیشتر از سایر شهرهای مازندران باشد.

وی با بیان اینکه ساری مرکز استان و قدیمی ترین شهر مازندران بوده و نیازمند توجه بیشتر مسئولان ارشد استانی است، افزود: نباید اعتبارات و حمایت های به ساری به مثابه سایر شهرهای دیگر مازندران باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه شهروندان ساروی انتظار حمایت های بیشتر مدیران ارشد استان نسبت به توسعه مرکز استان هستند، افزود: شهردار جدید ساری برای توسعه و عمران و آبادانی در شهر سازی از توان مهندسان مجرب شهر استفاده بهنیه کند.

به گزارش مهر، در این مراسم با قدردانی از خدمات 40 روزه سید عادل رضویان در مسند سرپرستی شهرداری ساری، با حکم وزیر کشور، مهدی عبوری معاون اداری و مالی صدا و سیمای مازندران به عنوان شهردار مرکز استان منصوب شد.

اعضای شورای اسلامی شهر ساری در تیرماه 91 با طرح موضوع استیضاح شهردار ساری، رای به برکناری سید علی حجازی از این مسند دادند.

حجازی که از غایبان جلسه تودیع خود بوده اکنون در مسند مدیرعاملی سازمان همیاری شهرداریهای مازندران قرار دارد.